Data publicării: 22:52 25 Sep 2025

Grecia garantează navigarea în siguranță a flotilei Gaza în apele sale

Autor: Alexandra Curtache
migranti_63437500 Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Atena asigură protecție pentru ambarcațiunile civile care traversează apele sale spre Gaza, în contextul tensiunilor internaționale legate de blocada israeliană.

Grecia va garanta navigarea în siguranță a ambarcațiunilor care se află în prezent în apele sale ca parte a unei flotile internaționale ce se îndreaptă spre Gaza, a declarat joi ministrul grec de externe Giorgos Gerapetritis. Oficialul a precizat, într-un interviu pentru Reuters, că Atena a informat deja Israelul despre prezența unor cetățeni greci la bordul navelor.

„Există un număr mic de ambarcațiuni în prezent în apele Cretei și vom garanta navigarea în siguranță”, a subliniat Gerapetritis, conform Reuters.

Flotila Global Sumud și scopul său

Flotila internațională, denumită Global Sumud, este formată din aproximativ 50 de ambarcațiuni civile și are ca obiectiv spargerea blocadei navale impuse de Israel asupra Fâșiei Gaza. La bord se află numeroși avocați și activiști din întreaga lume, inclusiv militanta suedeză pentru climă Greta Thunberg.

Israelul a criticat în repetate rânduri această inițiativă, acuzând participanții de complicitate cu gruparea militantă Hamas.

Situația flotilei a devenit și mai tensionată după ce navele au fost atacate de 12 drone în apele internaționale, la 30 de mile marine (56 km) de insula grecească Gavdos. În urma incidentului, Italia a trimis o navă militară în sprijinul ambarcațiunilor civile, iar ulterior și Spania a anunțat implicarea forțelor sale navale.

Cu toate acestea, ministrul grec de externe a precizat că Atena nu intenționează să se alăture în acest moment navelor militare italiene și spaniole.

Atena cere calm și anchetă completă

Gerapetritis a minimalizat incidentul cu dronele, dar a subliniat că va exista o anchetă completă pentru a clarifica circumstanțele atacului.

„În acest moment, se pare că este în siguranță, dar suntem în alertă maximă cu privire la aceasta”, a adăugat ministrul.

