Grădina Botanică din București devine Grădina Luminilor timp de patru luni

Gradina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București va găzdui expoziția timp de patru luni, începând din 3 noiembrie, expoziția multimedia „Grădina Luminilor”. Tematica expoziției va fi „Alice în Țara Minunilor”. Pentru copii este un prilej de a-și întâlni personajele de basm preferate, iar pentru adulți este o întoarcere nostalgică în trecut și un moment de odihnă din rutina vieții de zi cu zi. Este, de asemenea, o oportunitate minunată de a petrece timp alături de cei dragi și de a experimenta o altă dimensiune a frumuseții și creativității într-un mediu natural.

Expoziția va fi deschisă timp de patru luni, în timpul orelor de după-amiază, inclusiv în weekend și de sărbători. Zeci de atracții unice îi așteaptă pe vizitatori: scene tematice, instalații artistice și puncte foto, copaci luminați, precum și spectacole de lumini și multimedia unice. Vizitatorii vor putea admira și interacționa cu diferite forme de artă luminoasă și se vor întâlni cu elemente și personaje din lumea magică „Țara Minunilor”, cum ar fi Alice, iepurele, pisica de Cheshire, omida, petrecerea cu ceai a pălărierului și, bineînțeles, castelul reginei de Cupă. Cel mai lung tunel luminat din Europa va fi amenajat în cadrul expoziției. Acesta va avea 200 de metri lungime și 320.000 de leduri.

„Am acceptat cu entuziasm propunerea celor de la Garden of Lights și suntem încântați că au ales Gradina Botanică a Universității din București pentru acest proiect. Este o oportunitate de a admira gradina botanică într-un alt context și de a vedea cum lumina poate transforma și sublinia frumusețea naturii”, a declarat prof. univ. Dr. Paulina Anastasiu, director al Grădinii Botanice „Dimitrie Brandza” a Universității din București.

Cel mai bun moment pentru a vizita expoziția de lumini este seara sau noaptea, când întunericul pune în evidență efectele luminii și creează o atmosferă misterioasă și romantică. Vizitatorii se vor putea plimba prin gradină admirând instalațiile luminoase și bucurându-se de frumusețea plantelor într-un mod inedit. Spectacolele de lumini și sunet în care instalațiile luminoase sunt sincronizate cu muzica și efectele sonore vor crea o experiență multi-senzoriala.

Pe lângă biletele cu o singură intrare există și varianta de abonament de sezon, valabil pentru toate cele 4 luni ale expoziției.



Compania cu care colaborează Universitatea din București, cu sediul în Polonia, este prezentă pe piață din anul 2020 și a organizat prima expoziție de lumini în Cracovia, în parcul Stanisław Lem Garden of Experiments, expoziție care a atras un număr record de vizitatori. Au urmat doi ani în care compania a organizat grădini de lumină care au atras în jur de 150.000 de vizitatori pe zi. În total 1,2 milioane de oameni au vizitat expozițiile organizate în diverse orașe. Anul acesta povestea merge mai departe cu încă 4 orașe din Europa centrală și de est: Riga, Budapesta, Belgrad și București. Expozițiile Garden of Lights au ca temă cele mai populare basme: Pinocchio, Peter Pan, Lampa lui Alladin sau Albă ca Zăpada. Anul acesta, datorită cooperării cu gradina zoologică din Wroclaw, colecției de tematici i s-a adăugat un plus de valoare educațională prin expoziția „Animale Africane”. În plus, compania a obținut licență pentru basmul Ștrumfii și va organiza în Varșovia și Cracovia expoziții cu tema multimedia valoroasă, ștrumfii fiind ambasadori ai celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă.

Wonderful Lighting beneficiază de tehnologia oferită de compania americană S4 Lights - lider pe piața globală de iluminat multimedia și decorativ, companie care a colaborat cu Disneyland, SeaWorld și Silver Dollar. Investiția pe care o face Wonderful Lighting în amenajarea unei expoziții este intre 600.000 și 1.000.000 de Euro.

