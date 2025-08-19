Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA

Google a ales statul Tennessee drept locație pentru prima sa centrală nucleară de nouă generație, un proiect dezvoltat împreună cu startup-ul american Kairos Power și cu sprijinul autorităților locale. Noua unitate, care va purta numele Hermes 2, va fi ridicată în Oak Ridge și urmează să fie conectată la rețea în 2030, furnizând energie pentru centrele de date pe care gigantul tehnologic le operează în sud-estul Statelor Unite, potrivit Reuters.

Parteneriatul reprezintă o etapă importantă în strategia Google de a asigura surse stabile de electricitate pentru infrastructura sa digitală, în contextul în care dezvoltarea inteligenței artificiale generează o creștere-record a consumului de energie. Centrele de date în care sunt antrenate și operate sistemele de inteligență artificială au devenit extrem de energofage, iar companiile din sectorul Big Tech sunt nevoite să găsească soluții sustenabile pe termen lung.

Proiectul din Oak Ridge este prima centrală dintr-un plan mai amplu, anunțat anul trecut, prin care Google intenționează să cumpere energie nucleară produsă de reactoare modulare mici. Împreună, aceste unități ar urma să asigure până la 500 de megawați de capacitate instalată (suficient pentru a alimenta aproximativ 350.000 de locuințe), iar pragul maxim ar putea fi atins până în 2035.

În prima fază, Hermes 2 va genera 50 de megawați, în cadrul unui acord de achiziție pe termen lung încheiat cu operatorul regional Tennessee Valley Authority. Energia obținută va fi direcționată către centrele de date Google din Montgomery County, Tennessee, și Jackson County, Alabama.

Reprezentanții companiei subliniază importanța acestei colaborări pentru transformarea sistemului energetic american. „Această colaborare cu TVA, Kairos Power și comunitatea din Oak Ridge va accelera implementarea unor tehnologii nucleare inovatoare și va contribui la satisfacerea nevoilor economiei digitale aflate în expansiune, aducând în același timp energie fermă și fără emisii de carbon în sistemul de electricitate”, a declarat Amanda Peterson Corio, reprezentant al Google.

Guvernul federal susține la rândul său proiectul, văzând în el un pas necesar pentru menținerea competitivității Statelor Unite pe plan global. „Implementarea reactoarelor nucleare avansate este esențială pentru dominanța SUA în domeniul inteligenței artificiale și pentru leadershipul energetic”, a afirmat secretarul american al Energiei, Chris Wright.

Centrala Hermes 2 va fi primul reactor de generația a IV-a inclus într-un contract de furnizare de energie semnat de o companie americană din sectorul utilităților.

