Gigel Lazăr: Eşec lamentabil al implementării strategiilor naţionale antidrog

"NIMIC nu poate fi mai dizgratios pentru organizatiile noastre Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România decat sa fim pus in situatia de a reclama propriul stat ca prin indiferenta sau autosuficienta 'lucreaza' impotriva propriilor cetateni, in special tineri.

Am decis sa continuam dupa discutiile cu Comisia Europeana si informare a membrilor Consiliului European, Consiliului JAI privind deficientele aplicarii:

-Strategia Nationala de Combatere a Criminalitatii Organizate;

- Strategia de Combatere a Coruptiei;

- Strategia Nationala Antidrog.

Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România vor solicita Consiliului European si Consiliului JAI amanarea cu 1 an a discutarii ridicarii MCV si accederea in Spatiul Schengen si asta doar daca sunt elemente clare de implementare a Strategiilor asumate. De la momentul aderarii la Uniunea Europeana, Guvernul României a adoptat infinite Strategii Nationale si implementarea acestora a fost un esec lamentabil, dar bineinteles au fost cosmetizate, fara a fi facuta dovada cu probatoriu a implementari si toate acestea in detrimentul populatiei si a principiilor statului de drept.

Comitetul Director apreciaza bunele intentii ale premierului Romaniei domnul Nicolae Ionel Ciucă si dialogul constuctiv avut cu consilierii domniei sale la sediul Guvernului, dar faptul ca Strategia Nationala Antidrog 2021-2025 nu va fi adoptata nici in decembrie 2021, Strategiile locale vor fi adoptate probabil spre mijlocul lunii 2022, Programul de Interes National (PIN) nu isi va produce efectele mai devreme de luna setembrie 2022 ne determina sa apreciem ca autoritatile romane incurajeaza consumul de droguri iar in ceea ce priveste celelalte doua strategii enuntate consideram ca vor fi de asemenea un nou esec lamentabil, facand o evaluare a capacitatii de implementare la momentul adoptarii acestora.

Ministerul Afacerilor Interne, Romania si Agenția Națională Antidrog institutiile responsabile cu elaborarea Strategiei, Planului si Programului nu au reusit nici in 17 luni de la elaborarea Strategiei Europene Antidrog 2021-2025 sa supuna Guvernului Romaniei spre adoptare Strategia Nationala Antidrog 2021-2025. Acest lucru s-a intamplat din cauza incapatanarii conducerii Ministerul Afacerilor Interne, Romania de a sustine un management icomplet si defectuos la comanda Agentiei inca din ianuarie 2020", transmite, printr-un comunicat de presă, Gigel Lazăr (FNA - CIADO).

