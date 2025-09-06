Ghicitul, o practică păgână, fără loc în credinţa creştină. Teologul Andreas Păun, mesaj pentru ghicitoare

Teologul Andreas Păun spune că ghicitul, una dintre cele mai străvechi practici asociate cu identitatea romă, nu îşi are locul într-o discuţie legată de Biserică.

"În mod normal, tradiţiile creştine trebuie să se găsească în viaţa de familie, şi a celor rome şi a tuturor creştinilor ortodocşi. Pentru că noi oamenii venim cu tot felul de inovaţii şi nu vrem să alterăm cultul creştin, prin influenţe populare. Aici vorbim inclusiv de superstiţii, dar nu am vrea să capete ele un loc în cultura ortodoxă.

Ghicitul nu îşi are loc. Am mai auzit, când eram mai mic, de preoţi care practicau asta cu Sfânta Scriptură, dar nu cred că mai există aşa ceva. Nu ştiu să mai existe. Ghicitul este o practică păgână, străveche, care nu îşi regăseşte locul în Biserică", a declarat Andreas Păun.

"Pe de altă parte, cele mai faimoase personaje din lumea asta, ghicitoarele, invocă identitatea romă. Şi totodată sunt creştin-ortodoxe", a punctat Val Vâlcu.

"Da, există foarte multe paradoxuri în societatea românească. Dar eu spun că astfel de practici nu îşi au locul. Sunt excepţii. Ce aţi menţionat dumneavoastră mai există, probabil, dar sunt excepţii şi trebuie combătute, pentru că nu îşi au locul", a mai explicat Andreas Păun.

Ca și formare profesională, Andreas Păun este teolog. ”Dumnezeu l-a luminat pe tata” ne-a dezvăluit el, despre momentul în care a luat decizia de a se orienta, cu dragoste, spre teologie.

