Germania respinge declarațiile Ursulei von der Leyen privind trimiterea de trupe în Ucraina

Ministrul german al Apărării a criticat luni, 1 septembrie, declarațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind planurile de trimitere de trupe europene în Ucraina, catalogându-le drept premature și amintind că aceasta nu are mandat să abordeze o astfel de temă, transmite Reuters.

Von der Leyen a declarat pentru Financial Times, într-un interviu publicat duminică, că Europa elaborează „planuri destul de precise” pentru o desfășurare multinațională de trupe în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate post-conflict, sprijinite de capacități americane.

Reacția Germaniei la declarațiile președintei Comisiei Europene

„Acestea sunt lucruri despre care nu discuți înainte să te așezi la masa negocierilor cu multe părți care au un cuvânt de spus în această problemă”, a declarat ministrul Boris Pistorius, în timpul unei vizite la o fabrică de muniții din Köln, luni.

„Aș ști mai bine decât să comentez sau să confirm în vreun fel asemenea considerații, în afară de faptul că Uniunea Europeană nu are niciun mandat sau nicio competență în ceea ce privește desfășurarea de trupe”, a adăugat el.

Von der Leyen a spus duminică pentru Financial Times că această desfășurare ar putea include zeci de mii de trupe conduse de europeni, sprijinite de asistență din partea Statelor Unite, inclusiv prin sisteme de comandă și control, precum și prin mijloace de informații, supraveghere și recunoaștere.

Citește și: Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța. Principalele declarații făcute de cei doi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News