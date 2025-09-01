Nicușor Dan, alături de Ursula von der Leyen la Constanța: „România are o importanță strategică pentru securitatea europeană”

Președintele României, Nicușor Dan, a primit-o astăzi pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, la Constanța.

În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat rolul esențial al României în arhitectura de securitate europeană și euro-atlantică.

Întâlnirea celor doi oficiali a avut loc pe litoralul Mării Negre, în contextul vizitei comune care evidențiază importanța strategică a Portului Constanța. Nicușor Dan a transmis că România își asumă pe deplin rolul de stat membru UE și aliat NATO, fiind pregătită să contribuie la consolidarea securității regionale și la sprijinirea Ucrainei.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Nicușor Dan: Vizita noastră comună reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța

"Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.

Foto: Inquam Photos / George Calin

Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare", a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Foto: Inquam Photos / George Calin

