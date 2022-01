George Burcea, fostul soţ al Andreei Bălan, decizie în dosarul consumului de droguri la volan

George Burcea a fost prins la volan sub influența drogurilor pe 21 februarie 2020. Incidentul a avut loc în apropiere de casa Andreei Bălan, unde actorul locuia.

George Burcea se judeca în instanță de aproape un an, fiind condamnat de Judecătoria Buftea. George Burcea este nevoit să plătească o amendă de 16.000 de lei, au decis judecătorii în cazul dosarului în care este acuzat de consum de droguri în timp ce se deplasa pe drumurile publice cu un autoturism.

Fostul soț al Andreei Bălan riscă să ajungă după gratii dacă nu plătește suma stabilită de magistrați. În plus, George Burcea nu mai are dreptul de a conduce timp de un an!

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată de actor în termen de 10 zile de la semnarea ei. „În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen. raportat la art. 61 C.pen. condamnă pe inculpatul Burcea George-Valentin la pedeapsa amenzii în cuantum de 16.000 lei, calculată prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă, determinat conform art. 61 alin. 4 lit. c) C.pen., cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă stabilită conform art. 61 alin. 2 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, prevăzută de art. 336 alin. 2 C.pen”, este menționat în completul de judecată de la Buftea.

Dacă va rămâne definitivă, George Burcea va trebui să plătească amenda și să respecte verdictul judecătorilor, altfel riscă să facă închisoare: numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, scrie Gândul.

„Pune în vedere inculpatului dispoziţiile art. 22 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 253/2013, potrivit cărora, dacă se află în imposibilitatea de a achita integral amenda aplicată în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, poate solicita judecătorului delegat cu executarea eşalonarea plăţii amenzii în rate lunare, pe o perioadă care nu poate depăşi 2 ani”, potrivit site-ul judecătoriei Buftea.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News