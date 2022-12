Generalul Ben Hodges, despre riscul ca Rusia să atace o țară NATO. Nici nu-mi pot imagina. Ar garanta nu doar înfrângerea în Ucraina / Foto: The Pixelman

Generalul-locotenent în rezervă Ben Hodges, a vorbit despre riscul implicării directe a NATO în războiul din Ucraina.

Ben Hodges: "Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă Rusia atacă o țară NATO. Bineînțeles, mi-ar plăcea să văd că noi toți oferim mai multe resurse Ucrainei, mai multe arme de precizie, cu rază lungă de acțiune, tancuri, vehicule blindate pentru infanterie, mai multă apărare aeriană și antirachetă. Așa că acesta este singurul lucru pe marginea căruia nu sunt de acord cu Casa Albă. Cred că s-au oprit brusc și nu cunosc toate motivele, pentru că acele lucruri, vehiculele blindate, sunt disponibile. Avem o problemă, cu toții avem o problemă, cu muniția. Nu am avut prea multă la început și, după douăzeci de ani de Irak şi Afganistan, unde nu am avut nevoie de prea multă muniție, așa că nu am fabricat prea multă, iar acum industria de apărare trebuie să reacţioneze cu adevărat", a spus generalul Ben HodgesBen Hodges.

Întrebat cât de mare este riscul ca Rusia să atace o țară NATO, Ben Hodges: "Nici nu îmi pot imagina că ar face asta. Adică, asta ar garanta nu doar înfrângerea în Ucraina, însă și distrugerea a mare parte din armata lor. Adică, am văzut cât de slab este antrenată mare parte din armata lor. Marina nici măcar nu se află în luptă, cu excepția lansării de rachete Iskander, Ucraina nici măcar nu avea o marină și rușii nu au reușit să obțină superioritatea aeriană, deși aveau avantaje uriașe. Și vă imaginați ce s-ar întâmpla dacă forțele aeriene ale NATO sau forțele navale ale NATO s-ar implica. Și, bineînțeles, forțele terestre. Diferența de calitate ar fi atât de mare, și cred că rușii nu ar putea face nimic în privința asta".

Ben Hodges: România este un aliat atât de bun al NATO, atât de încredere

"Deci, vorbind despre termenii în care președintele Iohannis a cerut insistent mai multe trupe NATO și trupe americane... bineînțeles, în România. Avem deja aproximativ cinci mii dintre acestea. Cum ar trebui NATO să răspundă acestor solicitări?", l-a întrebat ulterior jurnalistul Cosmin Stan.

"Păi, cred, desigur, că România este un aliat atât de bun al NATO, atât de încredere, spune da la tot și ne îndeplinește fiecare sarcină, permiteți-mi să o spun așa. Și, bineînțeles, calitatea soldaților români, efortul de modernizare, iar România oferă mai mult decât primește, nu există nicio îndoială. Dar desigur că se află într-o regiune critică, și de aceea, noi, și alte țări au ajuns să investească atât de mult în România, în Câmpia Turzii, în Mihail Kogălniceanu, în zona de antrenament Cincu, şi de aceea suntem acolo, pentru că România este centrul nostru de greutate, este efortul nostru principal pentru tot ceea ce facem în regiunea Mării Negre, așa că cred că aș fi în favoarea mai multor trupe americane, știți, de la început până la partea de sus a frontului de est al NATO, până în Bulgaria, cu siguranță.

Dar cred că este important ca noi să avem în vedere că nu este vorba doar de trupe, ci este vorba de soldați care sunt gata să lupte, care sunt pregătiți, astfel încât trebuie să aveți zone de antrenament adecvate, locuri de exersare pentru armele lor, locuri pentru antrenamentul cu manevre aeriene, de artilerie și forțe terestre la un loc. Trebuie să ai locuri unde să faci asta, și deci dacă România vrea mai multe forţe NATO, acolo România trebuie să evalueze dacă au suficiente zone, nu doar barăci, ci și zone de antrenament, întreținere, pe deasupra, a ceea ce are nevoie România pentru ea. Nu știu dacă aveți încă asta, dar asta asta ar fi primul meu semn de întrebare.

Iar al doilea lucru, desigur, infrastructura de transport în România nu este aşa de grozavă, aşa că, din această cauză, aş prefera poziţionarea unor echipamente. Capacitatea alianței de a se mișca rapid sau mai rapid decât forțele Federației Ruse este o parte importantă a descurajării. Iar în acest moment este foarte greu să muți echipamente militare în România", a răspuns Ben Hodges.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News