Geanta misterioasă aruncată de la Casa Albă face internetul să explodeze - VIDEO

Un videoclip care arată o geantă neagră aruncată de la fereastra Casei Albe a devenit viral pe rețelele de socializare, stârnind un val de speculații și teorii bizare. Până acum, nici Casa Albă și nici Serviciul Secret nu au comentat incidentul.

Casa Albă, reședința oficială a președintelui Statelor Unite și unul dintre cele mai păzite locuri din lume, a fost din nou în centrul atenției online. Pe 1 septembrie, chiar de Ziua Muncii în SUA, un cont de pe platforma X intitulat „@patriottakes” a distribuit un videoclip în care se vede cum o geantă neagră este aruncată de la o fereastră de la etajul al doilea al clădirii.

Filmarea, surprinsă din apropierea unei zone restricționate, a strâns rapid 9,1 milioane de vizualizări, peste 9,7 mii de aprecieri și 1,2 mii de comentarii. Faptul că imaginile arată o acțiune care contravine protocolului standard de securitate a transformat clipul într-un subiect fierbinte pe internet.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq — PatriotTakes ???????? (@patriottakes) September 1, 2025



Speculații și teorii pe rețelele sociale

În lipsa unei reacții oficiale, internauții au dat frâu liber imaginației. Unii au sugerat că incidentul ar fi legat de lucrările de renovare din clădire, presupunând că sacul conținea obiecte vechi aruncate în grabă:



„Antreprenorii aruncă adesea resturile de construcție pe fereastră... Este posibil ca o cameră să fie remodelată, iar mobilierul, cum ar fi covoarele sau draperiile, să fie aruncat afară pentru a fi transportate la tomberon”.

Alții au preferat să vadă partea conspirativă a situației. Comentariile ironice și pline de suspiciuni au împânzit rețeaua:

„Dosarele Epstein sunt aruncate pe fereastră în saci de ars?”, scrie cineva.

„Trump aruncă documente clasificate unui spion rus care se ocupă de terenuri”, aduagă altcineva.

Unii utilizatori au speculat chiar că videoclipul ar fi fost tratat foarte diferit dacă un alt președinte ar fi fost la Casa Albă: „Imaginați-vă dacă acest lucru s-ar fi întâmplat în timpul lui Obama sau Biden”.



Întrebări fără răspuns

Cei familiarizați cu arhitectura Casei Albe au ridicat alte semne de întrebare. Potrivit unor comentarii, ferestrele din zona din care a fost aruncată geanta ar fi trebuit să fie permanent închise.



„Acesta pare a fi dormitorul prezidențial, presupunând că este o vedere din față. În mod normal, ferestrele sunt ermetic închise”.

Până la acest moment, nici Serviciul Secret și nici reprezentanții Casei Albe nu au oferit explicații cu privire la videoclip. În absența unor clarificări oficiale, subiectul continuă să fie un teren fertil pentru meme-uri, glume și scenarii conspiraționiste, transformând geanta misterioasă într-un nou mister viral al internetului.

