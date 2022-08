Gazprom arde gazele destinate exportului în UE la frontiera cu Finlanda

Gigantul energetic rus Gazprom arde gazele destinate exportului în Uniunea Europeană la frontiera cu Finlanda, relatează joi agenţia de presă Unian, citând publicaţia finlandeză Yle, potrivit căreia Moscova arde la propriu gazele încă de la sfârşitul lunii mai când compania rusă de gaze şi-a redus livrările către UE, scrie Agerpres.

Arderea se desfăşoară în apropierea staţiei de compresoare Portovaia şi a terminalului GNL cu acelaşi nume. Imagini de satelit provenind de la sistemul NASA de monitorizare a incendiilor arată că procesul a început în data de 22 mai.

În perioada respectivă, compania Gazprom redusese tranzitul de gaze către Uniunea Europeană şi încetase să mai folosească întreaga capacitate a conductei, deşi UE achitase integral livrările.

La sfârşitul lunii, arderea gazelor ruseşti a fost observată la terminalul de lângă frontiera cu Finlanda. Iar la mijlocul lunii iunie a fost observat un incendiu lângă staţia de compresoare. În perioada aceea, Gazprom diminuase de aproape trei ori livrările de gaze în Europa - de la 167 milioane de metri cubi de gaze până la 67 milioane metri cubi.

Gazele continuă să fie arse de câteva săptămâni în volume extrem de mari, iar flăcările uriaşe sunt vizibile chiar şi de pe teritoriul Finlandei, notează Unian, citând publicaţia Yle.

Rusia a declarat miercuri că nu poate recepţiona turbina Siemens - reparată în Canada şi considerată ca fiind esenţială pentru funcţionarea gazoductului Nord Stream 1, ce alimentează Europa cu gaze ruseşti - din cauza sancţiunilor (citește AICI). Prin astfel de motive, Federaţia Rusă încearcă să determine UE să ridice restricţiile impuse după invazia rusă în Ucraina, comentează Unian.

Războiul gazelor cu Europa a redus drastic veniturile bugetului rus. Gazprom a pierdut o treime din producția de gaze și 58% din exporturi, potrivit Kremlinului

Războiul gazelor cu Europa, care a primit cele mai mici volume de gaz rusesc de la sfârșitul anilor 1970, a lovit veniturile bugetului federal de la Moscova, scrie The Moscow Times.

Potrivit rezultatelor lunii iulie, volumul veniturilor din petrol și gaze la trezorerie s-a prăbușit cu 23% în termeni anuali, reiese din statisticile operaționale ale Ministerului Finanțelor din Rusia.

În total, guvernul a reușit să colecteze 770,5 miliarde de ruble de la companiile producătoare și exportatoare de hidrocarburi, față de 994 de miliarde de ruble în iulie 2021. Față de estimările inițiale, bugetul a primit mai puțin cu 74,5 miliarde de ruble, a recunoscut Ministerul Finanțelor.

Încasările de la companiile petroliere au crescut cu 13% de la an la an: 684,4 miliarde de ruble au fost primite de trezorerie din taxa pe extracția mineralelor și taxe de export. Cu toate acestea, partea de gaz a bugetului a început să se dezumfle rapid: taxele NPDI au scăzut cu 27% pe parcursul lunii și s-au dovedit a fi cu 10% mai mici decât acum un an - 39,9 miliarde de ruble.

Fluxul taxelor de export s-a prăbușit de aproape patru ori față de iunie, iar în termeni anuali - cu 31%. La sfârșitul lunii, statul a primit doar 57,3 miliarde de ruble din vânzarea de gaze în străinătate - suma minimă de la criza pandemiei. Pentru comparație: în iunie a fost de 217,4 miliarde de ruble, în mai - 199 de miliarde de ruble, în aprilie - 234 de miliarde de ruble (citește continuarea AICI).

