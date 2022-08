Războiul gazelor cu Europa a redus drastic veniturile bugetului rus. Gazprom a pierdut o treime din producția de gaze și 58% din exporturi, potrivit Kremlinului

Războiul gazelor cu Europa, care a primit cele mai mici volume de gaz rusesc de la sfârșitul anilor 1970, a lovit veniturile bugetului federal de la Moscova, scrie The Moscow Times.

Potrivit rezultatelor lunii iulie, volumul veniturilor din petrol și gaze la trezorerie s-a prăbușit cu 23% în termeni anuali, reiese din statisticile operaționale ale Ministerului Finanțelor din Rusia.

În total, guvernul a reușit să colecteze 770,5 miliarde de ruble de la companiile producătoare și exportatoare de hidrocarburi, față de 994 de miliarde de ruble în iulie 2021. Față de estimările inițiale, bugetul a primit mai puțin cu 74,5 miliarde de ruble, a recunoscut Ministerul Finanțelor.

Încasările de la companiile petroliere au crescut cu 13% de la an la an: 684,4 miliarde de ruble au fost primite de trezorerie din taxa pe extracția mineralelor și taxe de export. Cu toate acestea, partea de gaz a bugetului a început să se dezumfle rapid: taxele NPDI au scăzut cu 27% pe parcursul lunii și s-au dovedit a fi cu 10% mai mici decât acum un an - 39,9 miliarde de ruble.

Fluxul taxelor de export s-a prăbușit de aproape patru ori față de iunie, iar în termeni anuali - cu 31%. La sfârșitul lunii, statul a primit doar 57,3 miliarde de ruble din vânzarea de gaze în străinătate - suma minimă de la criza pandemiei. Pentru comparație: în iunie a fost de 217,4 miliarde de ruble, în mai - 199 de miliarde de ruble, în aprilie - 234 de miliarde de ruble.

Prin oprirea gazului în 12 țări europene și declararea de forță majoră clienților rămași din UE, Gazprom a pierdut o treime din producția de gaze și 58% din exporturi, pompând doar 6,4 miliarde de metri cubi în străinătate, în iulie.

Industria rusă a gazelor nu a văzut niciodată un astfel de colaps în trei decenii de istorie modernă. Dar acest lucru nu îl sperie pe președintele Vladimir Putin, despre care sursele Bloomberg spun că intenționează să înfometeze Europa de gaz până când sancțiunile vor fi ridicate. Potrivit acestora, Gazprom a fost instruit să calculeze scenarii de întrerupere a gazelor până în 2023.

Reducerea capacității Nord Stream la 20% îi face nervoși pe oficialii din Germania, care s-au bazat de ani de zile pe gazul rusesc ieftin.

Dependența Rusiei de export în Europa este de fapt mai mare: 83% din livrările de export ale Gazprom merg către Uniunea Europeană.

Pierderea completă a pieței europene va priva bugetul Kremlinului de aproximativ un trilion de ruble anual. Totodată, direcționarea rapidă a fluxurilor de gaze către China este imposibil: sistemul de conducte, care a fost construit încă din vremea sovietică pentru a pompa gazul din zăcămintele gigantice de la Yamal, duce doar în Europa și nu are ramuri în Asia.

Pierzând venituri, bugetul este nevoit să crească cheltuielile - pentru indexarea neprogramată a pensiilor și sprijinirea întreprinderilor de stat. La sfârșitul anului, Ministerul Finanțelor prevede un deficit de 1,6 trilioane de ruble, care în 2023-2025 se va ridica la alte 4,4 trilioane.

În Germania sunt necesare economii record de gaze pentru a face față crizei

Germania este țara europeană care va trebui să își reducă cel mai mult consumul conform planului Comisiei: în 8 luni va trebui să economisească echivalentul consumului anual a 5 milioane de familii de 4 persoane.

Germania va trebui să reducă consumul de gaze mai mult decât orice alt stat membru al UE pentru a atinge obiectivul convenit de reducere a consumului de metan cu 15% din august până în martie, a calculat DPA pe baza datelor Comisiei Europene.

Berlinul trebuie să găsească modalități de a economisi 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale între 1 august 2022 și 31 martie 2023, echivalentul consumului anual a 5 milioane de gospodării. Datorită nivelului ridicat al consumului de gaze, cea mai mare economie a UE va trebui să facă cele mai mari economii, aproape un sfert din reducerile totale.

Potrivit Europa Today, ministrul Economiei, Robert Habeck, a indicat că țara este deja pe cale să economisească 14-15% din gaze comparativ cu anul trecut. Habeck a adăugat că Germania va încerca să depășească pragul de 15%.

Președintele Federației Industriilor Germane (BDI), Siegfried Russwurm, a cerut Guvernului să accelereze măsurile de economisire a gazelor, avertizând că acele companii care încearcă să treacă de la gaze la petrol sunt încetinite de birocrație. Russwurm a cerut măsuri rapide, cum ar fi înlocuirea centralelor electrice pe gaz cu centrale pe cărbune.

”Nu aceasta este viteza de care are nevoie țara în gestionarea unei crize – a spus Russwurm – Germania se află în cea mai gravă criză energetică de la înființarea Republicii Federale. Întreprinderile și consumatorii privați trebuie să își facă partea pentru a preveni oprirea producției. Este o chestiune de hotărâre și viteză”, a declarat acesta.

