Gardul vilei lui Băsescu, vandalizat. Scandal cu Marian Căpățână la România TV: Eu așa vorbesc. Plec în secunda asta

Gardul vilei de protocol a lui Traian Băsescu a fost vandalizat vineri cu vopsea roșie, fiind scris mesajul „Petrov, achită-ți datoriile". Marian Căpățână este autorul, fostul politician fiind condamnat în 2016 la 3 ani închisoare pentru complicitate la trafic de influență în dosarul în care Mircea Băsescu, fratele lui Traian Băsescu, a primit 4 ani pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea lui Bercea Mondial, iar Căpățână ar fi fost intermediarul banilor.

Marian Căpățână a fost invitat în studioul România TV, vineri seară, pentru a lămuri situația. Acesta a fost întrebat de mai multe ori de către prezentatorii România TV de ce a mers să scrie cu graffiti pe gardul casei lui Băsescu mesajul „Petrov, achită-ți datoriile!”.

Acesta a răspuns că Băsescu are datorii la el și a început să rostească acuzații extrem de grave la adresa fostului președinte, într-un limbaj suburban, fiind de mai multe ori avertizat de prezentatori. Într-un final, Marian Căpățână a fost dat afară din emisiunea de la România TV.

Iată câteva dintre replici:

Marian Căpățână: Politicianul Traian Băsescu este, fără dar și poate, politicianul numărul 1 al României, în ultimii 32 de ani. În același timp, caracterul acestui individ a făcut ca România să aibă extrem de mult de pierdut, pe eșichierul politicii mondiale și, mai ales, în contextul geopolitic actual prin faptul că s-a îndrăgostit de Elena Udrea, o spun pe românește, nu a mai ținut frâiele. Când te îndrăgostești, nu mai știi pe ce lume trăiești. Și ca să vedeți caracter infect...

Laura Duță, moderator RTV: Îl jigniți pe Traian Băsescu...

Marian Căpățână: Nu am jignit pe nimeni. Am zis că are un caracter...

Laura Duță, moderator RTV: Atenție la limbaj! Avem și noi niște norme de limbaj la televizor. Vă rog frumos! Pe de altă parte, îl jigniți pe Traian Băsescu, fără nici măcar o probă.

Marian Căpățână: Dacă îmi permiteți, dați-mi voie să vorbesc... Nu mai începeți cu de astea că jignesc, că i-am scris pe gard... Nici măcar nu am spus că...

Laura Duță, moderator RTV: Vă mai întreb o dată! Ați spus vreunei autorități din țara asta că fostul președinte, Traian Băsescu, are datorii la dumneavoastră sau că a luat mită, precum faceți dumneavoastră acuzații, sau poate procurorilor care v-au acuzat că faceți complicitate la trafic de influență, în fața judecătorilor, care, ulterior, v-au condamnat la 3 ani de închisoare?!

Marian Căpățână: Dumneavoastră singură ar trebui să îl întrebați pe Traian Băsescu dacă mai susține independența justiției pentru că, în 2011, eu i-am făcut cunoștință lui Mircea Băsescu cu Bercea Mondial. Substratul e de o gravitate extremă. (...) I-am numărat (n.r. banii) și verificat pentru că așa era normal cu un om care începuse să...

(...)

Dragoș Bistriceanu, moderator RTV: Domnule Căpățână, atenție la limbaj. Până la urmă, nu ne cunoaștem, v-am invitat în emisiune... Haideți să discutăm civilizat! Traian Băsescu spune că acest cont nu există. Instanța, de asemenea.

Marian Căpățână: Băi! Hai, bă, lasă-mă cu instanța, independența justiției a lui Traian Băsescu e o vrăjeală! Pe bune?

(...)

Laura Duță, moderator RTV: Domnule Căpățână, la Palatul Cotroceni ați ajuns, da?

Marian Căpățână: Da, draga mea!

Laura Duță, moderator RTV: Nu sunt draga dumneavoastră! Vă rog frumos, atenție la limbaj!

Marian Căpățână: Asta-i viața! La femeile slabe...

Laura Duță, moderator RTV: Vă rog frumos. Ați lipsit mult... vă înțeleg, dar vă rog să aveți respect! În Palatul Cotroceni, când ați intrat...

Marian Căpățână: Nu în Palatul Cotroceni, păpușă, ci la intrare am fost. Ne-am oprit. Eu cu...

Laura Duță, moderator RTV: Am înțeles, aveați mașină de lux...

Marian Căpățână: Hai, mă, termină cu vrăjeala asta că am mașină de lux. Întotdeauna am avut mașini de lux. Acum merg cu Loganul, te deranjează?

Dragoș Bistriceanu, moderator RTV: Domnule Căpățână, sunteți mândru de limbajul pe care îl folosiți la televizor față de colega mea?

Marian Căpățână: Eu așa vorbesc. Dacă vă deranjează, pot să plec în secunda asta!

La un moment dat, prezentatorii nu au mai putut să aibă un dialog cât de cât civilizat cu Marian Căpățână, i-au tăiat microfonul, și au încheiat interviul cu acesta.

