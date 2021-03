Gălățean vaccinat cu rapelul mai devreme. A primit a doua doză la mai puțin de 8 săptămâni

Un bărbat a fost vaccinat cu rapelul vaccinului AstraZeneca mai devreme. Direcția de Sănătatea Publică și-a oferit acordul, deoarece acesta nu s-ar fi aflat în România la momentul la care ar fi trebuit să primească a doua doză de vaccin, informează Monitorul de Galați. Rapelul a fost efectuat la 5 săptămâni de la prima doză, la un centru din municipiul Galați.

„Eu de fapt am venit la centrul de vaccinare să anunţ pentru data scadentă, când trebuia să fac al doilea vaccin, că nu sunt în ţară. Urmează să plec miercuri. Am întrebat dacă se poate face mai devreme sau mai târziu. Doamnele de la centru au fost amabile şi au sunat la DSP Galaţi şi au primit confirmarea, apoi m-am reprogramat când era liber, şi da, m-am vaccinat cu trei săptămâni mai devreme, a doua doză. Nu am avut nici un efect secundar după prima doză“, explică Doru Olteanu, pentru cotidianul local.

Rapelul pentru vaccinul AstraZeneca se poate face la un interval de 4 până la 12 săptămâni. În urma vaccinării, bărbatul a primit și certificatul care să ateste primirea ambelor doze.