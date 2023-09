Gafă marca Nehammer. A folosit ruble rusești în campania publicitară „Crede în Austria” - FOTO

Cancelarul Austriac, Karl Nehammer, a publicat pe contul său de Twitter o poză cu ruble rusești folosită în campania publicitară lansată recent „Crede în Austria”. Fotografia stoc avea scopul de a ilustra politicile anti-inflaționiste ale guvernului de la Viena.

„Niciodată un moment plictisitor în Austria: pentru cea mai recentă campanie de PR intitulată „Crede în Austria”, partidul de guvernământ ÖVP folosește o imagine stoc cu monede în ruble rusești pentru a-și ilustra afirmația că este pe locul doi în Europa când vine vorba de politici anti-inflație”, scrie Oliver Grimm, corespondent al ziarului Die Press.

Never a boring moment in #Austria: for it's latest PR campaign titled "Believe in Austria", governing party ÖVP uses a stock image with Russian (!) rouble coins to illustrate its claim of being no. 2 in Europe when it comes to anti-inflation policies. pic.twitter.com/1Gtxz4bQ14