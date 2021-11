Gabi Torje, după ce Dinamo a fost învinsă și de FC Voluntari: Psihic, suntem sub nivelul mării! Dacă vine, acum, psihologul, înnebunește

"E greu să vorbim, am început prost meciul, dar am reușit să marcăm. Am reușit apoi să echilibrăm. Jocul ducea către un egal, care nouă ne convenea. Apoi, a venit o greșeală personală, care face ca totul să se distrugă. După, nu am mai avut încredere. Încrederea este cel mai greu de câștigat. Din punct de vedere fizic, suntem bine, avem jucători de valoarea, dar ne lipsește încrederea, pe care o putem câștiga doar prin victorii. Ăsta este blocajul nostru. Și când aveam 1-0, dar și la 1-1, parcă ne era teamă să nu luăm gol, pentru că știam că nu avem puterea să ne revenim. Era clar că, dacă ne vor marca, vom cădea. ”, a spus Gabi Torje, potrivit digisport.ro.

"Psihic, suntem sub nivelul mării!"

"Fotbalul este dificil, pentru că nu depinzi doar de tine, depinzi de grup, de staff, de conducere. Trebuie să formăm o familie și să o scoatem pe Dinamo din acest loc, care nu ne onorează. Mai sunt meciuri de jucat, mai e play-out-ul, sper să reușim să adunăm puncte și să avem o misiune mai ușoară în play-out. Eu cred cu tărie că nu avem o echipă care să se bată la retrogradare, dar toate astrele ne-au adus aici”, a transmis Gabi Torje.

"Dinamo e o echipă iubită de foarte multă lume, susținută necondiționat de suporteri, dar, în momentul de față, psihic, suntem sub nivelul mării! Dacă vine acum psihologul, înnebunește. El știe despre viață, aici e sport, nu știu cât ar putea să ne ajute. Pentru că, dacă vine unul care n-a jucat niciodată fotbal, e greu să știe cum se simte un jucător care pierde mai multe meciuri la rând”, a mai spus Torje, potrivt click.ro.

Dinamo, 13 meciuri consecutive în Liga I fără victorie

FC Voluntari a învins-o pe FC Dinamo Bucureşti cu scorul de 2-1 (1-1), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 16-a a Ligii I de fotbal.



Dinamo a deschis rapid scorul, prin Deian Sorescu (5), cu o execuţie spectaculoasă. Internaţionalul moldovean Vadim Raţă a restabilit egalitatea (19), din centrarea portughezului Ricardinho. Fostul junior dinamovist Ion Gheorghe a marcat golul victoriei ilfovenilor (65), după ce a trecut de fundaşul austriac Petar Gluhakovic, care a debutat în tricoul lui Dinamo.



Dinamo a ajuns la 13 meciuri consecutive în Liga I fără victorie, două egaluri şi 11 eşecuri. FC Voluntari nu mai câştigase de trei etape, în care avea două înfrângeri şi un egal. În tur, Dinamo a câştigat cu 3-2.



FC Voluntari - FC Dinamo Bucureşti 2-1 (1-1), Stadion Anghel Iordănescu - Voluntari

Au marcat: Vadim Raţă (19), Ion Gheorghe (65), respectiv Deian Sorescu (5).

Arbitru: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş); arbitri asistenţi: Bogdan Gheorghe (Bucureşti), Ionuţ Marius Bobe (Videle); arbitru de rezervă: Sorin Costreie (Buftea)

Observatori: Laszlo Sajtos (Sibiu) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF