Furtuni puternice în Los Angeles: Un pompier a fost aruncat cu tot cu mașină în ocean din cauza alunecării masive de noroi

În urma furtunilor, mai multe drumuri din zonele afectate au fost complet blocate de un strat gros de noroi, iar echipele de intervenție au avut dificultăți în a le curăța, potrivit rapoartelor din presa americană. Pompierii californieni au fost nevoiți să continue lupta împotriva efectelor secundare ale fenomenelor meteorologice extreme.

În Malibu, la vest de Los Angeles, mașina unui pompier a fost aruncată în ocean după ce a fost lovită de o scurgere masivă de noroi și moloz, a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri, Erik Scott, pe rețeaua de socializare X. Din fericire, șoferul a reușit să scape nevătămat, fiind transportat la spital cu răni minore.

At Big Rock and along the #PCH in #Malibu last night, a @LAFD #firefighter was swept off his vehicle and into the ocean. Additional specialized personnel and apparatus—including heavy rescue (a mammoth-sized tow truck with a boom and cables)—are en route to attempt recovery… pic.twitter.com/YePUbQluuk