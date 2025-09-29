€ 5.0783
Data publicării: 14:38 29 Sep 2025

Furnizarea apei calde, sistată la blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6
Autor: Anca Murgoci

Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Termoenergetica Bucureşti.
 

Furnizarea apei calde va fi sistată la sute de blocuri din sectoarele 2, 3, 4 şi 6, în următoarele zile, pentru lucrări de reparaţii şi modernizare, reiese dintr-un comunicat transmis luni de Termoenergetica Bucureşti.

Durata intervenţiilor va varia în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Acestea vor avea loc în următoarele zone:

- Bulevardul Basarabia din Sectorul 2 - se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (82 blocuri şi doi agenţi economici) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975;

- Splaiul Unirii, Bulevardul Mircea Vodă din Sectorul 3 - se vor executa lucrări de reîntregire a conductelor care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 10 puncte termice (178 blocuri şi trei agenţi economici ) până sâmbătă, ora 23:00. În paralel, echipele companiei vor executa şi lucrări de reparaţie a conductelor. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1995;

- Tot în zona Splaiul Unirii din Sectorul 3 se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 7 puncte termice (135 blocuri) până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987;

- Străzile V.V. Stanciu, Constantin Rădulescu - Motru şi Calea Văcăreşti din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 6 puncte termice (129 blocuri şi 2 agenţi economici) până sâmbătă, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992;

- Str. Sergent Niţu Vasile din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 9 puncte termice (106 blocuri şi un agent economic) de marţi, ora 09:00, până joi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1983;

- Aleea Covasna din Sectorul 4 - se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 1 punct termic (19 blocuri) până miercuri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989;

- Str. Eroii Sanitari din Sectorul 5 - se vor executa lucrări de reparaţie care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 2 puncte termice (2 blocuri), până marţi, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1989;

- Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 - se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către 5 puncte termice (127 blocuri şi imobile şi 1 punct termic industrial), de miercuri, ora 09:00, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1980.

"Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute. Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor", informează compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

