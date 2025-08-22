Data actualizării: | Data publicării:

Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit

Autor: Irina Constantin | Categorie: Stiri
foto captură Observator
foto captură Observator

Șoferul autocarului în care se aflau turiștii români a făcut infarct la volan și a murit. A reușit, în ultimele clipe, să salveze toți pasagerii, trăgând ușor de volan până când a stabilizat autocarul. A lovit doar un indicator rutier. 

Spaima turiștilor a fost mare, furia și mai mare. Șoferul a murit, după un atac de cord, dar turiștii români au fost supărați din alt motiv și aproape l-au linșat pe patron. 

De fapt, românii s-au supărat după ce au înțeles că patronul voia să-i trimită mai departe în același autocar avariat. Se pare că el știa problemele de sănătate ale șoferului, care fusese operat pe cord. 

”Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta, mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar” a spus un pasager, potrivit Observator. 

Este vorba despre 45 de turiști din România, din mai multe orașe, care erau transportați către Paralia Katerini. La un moment dat, pe drum, șoferului i s-a făcut rău la volan, a tras autocarul în siguranță pe dreapta, făcând o manevră ca la carte, în ultimele sale clipe, și a murit. Problema turiștilor români a fost că nu voiau să plece cu același autocar până la destinație. În plus, ei s-au revoltat pe patron că știa starea de sănătate a șoferului și i-a pus într-o situație periculoasă. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane. Un copac a căzut peste o alta
22 aug 2025, 20:55
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
Scandal bizar pe litoral: De ce a fost scos un turist, cu cătușe, din mare - Video
22 aug 2025, 17:35
O femeie bătută de soț până la inconștiență, dusă intubată la spital. Bărbatul s-a sinucis/ Cei doi erau în divorț
22 aug 2025, 16:20
Ce ascunde al 36-lea femicid din România din acest an, întâmplat la Craiova. Psihologul Cotigă spune ce poate fi dincolo de ușa apartamentului unei astfel de familii
22 aug 2025, 15:16
ParintiSiPitici.ro
Secretul nr. 1 al succesului copiilor performanți, conform studiului unor cercetători pe sute de elevi: „Părinții ar trebui să-l aplice cât mai devreme!”
22 aug 2025, 17:02
Realitatea copiilor din sistem: La 2, 3, 4 ani își păzesc farfuria și mănâncă compulsiv. Experiențe dramatice ale părinților adoptivi
21 aug 2025, 23:52
Tragedia de la 2 Mai: „Statul e putred”. Părinții victimelor lui Vlad Pascu: I-am jurat lui Sebi că-i voi face dreptate. N-am reușit!/ Justiția se va face în afara justiției!
21 aug 2025, 23:26
Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”
21 aug 2025, 21:16
Prof. Ovidiu Pânișoară: În timp ce ne gândim la „eficientizări”, alții folosesc Mozart ca să economisească
21 aug 2025, 20:50
Decese în Grecia din cauza țânțarilor. Anunțul autorităților elene
21 aug 2025, 18:43
Percheziții în Vâlcea: doi bărbați arestați pentru trafic de droguri de risc - FOTO în articol
21 aug 2025, 18:52
Ce sunt "fulgere roşii", fenomenul rar surprins de mai mulți fotografi
21 aug 2025, 18:36
Trenul direct București - Kiev va fi reintrodus în circulație, după mai bine de 5 ani
21 aug 2025, 18:00
Modificare importantă la paşapoartele simple temporare. Ce se întâmplă din 15 septembrie
21 aug 2025, 17:49
Misterul din spatele atacului armat al turcului din centrul Capitalei. Mihai Untaru, comisar-șef (r): A fost cea mai groaznică informație
21 aug 2025, 18:40
Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"
21 aug 2025, 17:06
Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență
21 aug 2025, 19:26
MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina
21 aug 2025, 16:41
Cine este bărbatul care s-a sinucis într-un cimitir din Comana
21 aug 2025, 16:27
Răzvan Ioan Dincă, președinte SRR: Radio România e unul dintre furnizorii de adevăruri. Mai bine întârziem decât să dăm o știre greșită
21 aug 2025, 14:02
Cum să vă mențineți mașina folosită în stare bună de funcționare: Sfaturi pentru stabilitate, suspensie și performanță
21 aug 2025, 11:46
Au început să vină primele facturi la energie, după eliminarea plafonării. Cu cât plătesc mai mult românii
21 aug 2025, 10:15
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
21 aug 2025, 00:00
Tragedie în Bulgaria. Un copil de doar 8 ani a murit în Nessebar, sub ochii mamei sale. ”Este fără precedent”
20 aug 2025, 22:56
Mogly, o ursoaică trăită 13 ani în captivitate, nu reușește să se bucure încă de libertate. Imagini sfâșietoare cu animalul (VIDEO)
20 aug 2025, 21:14
De ce vor fi supravegheați românii care stau la curte cu drone
20 aug 2025, 18:07
Orașul european care cere împăduriri urgente: Pe aceeași stradă, temperaturile variază cu până la 3 grade Celsius
20 aug 2025, 16:56
Au fost identificați tinerii care au sărit în fața camionului, pe A1. S-au îmbrățișat înainte de gestul extrem
20 aug 2025, 16:23
Creștere accelerată a prețurilor: România, campioană europeană la inflație în iulie 2025
20 aug 2025, 14:00
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
20 aug 2025, 13:01
IQOS x Irina Rimes x Roman Tolici: Peste 3.000 de participanți la evenimentul de la Fratelli Beach & Club Mamaia
20 aug 2025, 12:28
Focuri de armă, trase pe terasa unui local din Centrul Vechi. Agresorul, identificat
20 aug 2025, 12:02
Au intrat dronele rusești în România? Răspunsul ministerului condus de Ionuț Moșteanu
20 aug 2025, 09:19
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
20 aug 2025, 00:00
Iată cine e bun de plată dacă-ți strici mașina în gropile României. Cum să-ți recuperezi dauna
19 aug 2025, 23:41
Obiceiul britanicilor care efectiv m-a șocat: Ce obișnuiesc să facă la pisicină
20 aug 2025, 17:32
Accident grav pe A3, lângă Ploiești. Șapte victime în stare critică/ Trafic blocat
19 aug 2025, 19:05
Agenția Națională de Transplant, alături de motocicliști, lansează FearlessDonors despre un subiect greu, încă tabu în România
19 aug 2025, 19:06
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
19 aug 2025, 18:14
Procurorul general i-a cerut lui Bolojan o eşalonare reală a vârstei de pensionare a magistraţilor
19 aug 2025, 17:32
Alertă în Suceava: O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat
19 aug 2025, 16:42
Ipoteză șocantă în cazul accidentului de pe A1
19 aug 2025, 16:38
Cât mai stau bucureștenii fără apă caldă după avaria de duminică seara
19 aug 2025, 14:51
Să ne punem centurile de siguranță! Când va începe să doară criza
19 aug 2025, 14:39
Româncă moartă în Grecia. Este din Cluj, dar nu i se găsește familia. Nimeni nu merge după trupul ei la morgă FOTO
18 aug 2025, 22:19
S-a aflat naționalitatea turiștilor morți în drum spre Thassos
18 aug 2025, 20:13
Două femei au ajuns la spital, după ce un copac a căzut peste ele pe o stradă din Capitală
18 aug 2025, 18:38
Accident grav în drum spre Thassos. Trei oameni au murit arși. Se auzeau cum strigă după ajutor/ VIDEO
18 aug 2025, 17:03
5 investiții în sănătate care chiar merită banii
18 aug 2025, 15:08
Caviarul versus supraviețuirea ultimelor "fosile vii". Care este soarta sturionilor din Dunăre
22 aug 2025, 08:27
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
acum 28 de minute
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un acoperiș s-a prăbușit peste trei persoane. Un copac a căzut peste o alta
acum 1 ora 11 minute
"Tinerețea unui dictator", în premieră, sâmbătă seară (23 august), la TVR Cultural - Video în articol
acum 1 ora 15 minute
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
acum 1 ora 46 minute
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
acum 2 ore 1 minute
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
acum 2 ore 16 minute
Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul
acum 2 ore 42 minute
Ioana Milea revine la DrPsy. De ce tatăl, după divorț, vrea să se întoarcă acasă?
Cele mai citite știri
pe 21 August 2025
Guvernul inițiază proces împotriva supermarketurilor. Lidl, printre lanțurile vizate
pe 21 August 2025
Se deschide oficial piața de producători locali "De aici, de aproape. Din Dobrogea"
pe 21 August 2025
Planul României. General: „Trebuie să participăm cu trupe în Ucraina!” / Analist: „Să vedeți isterie auristă! Se vor tăvăli Simion și Georgescu”
pe 21 August 2025
Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare pentru tragedia de la 2 Mai
pe 21 August 2025
A început să fie retrocedată o pădure de lângă București. În locul copacilor ar urma să răsară blocuri de 14 etaje
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel