Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit

Șoferul autocarului în care se aflau turiștii români a făcut infarct la volan și a murit. A reușit, în ultimele clipe, să salveze toți pasagerii, trăgând ușor de volan până când a stabilizat autocarul. A lovit doar un indicator rutier.

Spaima turiștilor a fost mare, furia și mai mare. Șoferul a murit, după un atac de cord, dar turiștii români au fost supărați din alt motiv și aproape l-au linșat pe patron.

De fapt, românii s-au supărat după ce au înțeles că patronul voia să-i trimită mai departe în același autocar avariat. Se pare că el știa problemele de sănătate ale șoferului, care fusese operat pe cord.

”Gândiți-vă că patronul de autocar a vrut să ne urce înapoi în acel autocar avariat, în care șoferul a făcut infarct și a fost luat de salvare. Tot e spart autocarul, lumea nu vrea să urce, e panicată și el s-a răstit la noi zicând că dacă nu urcăm în autocarul ăsta, mai stăm două ore pe marginea drumului până vine alt autocar” a spus un pasager, potrivit Observator.

Este vorba despre 45 de turiști din România, din mai multe orașe, care erau transportați către Paralia Katerini. La un moment dat, pe drum, șoferului i s-a făcut rău la volan, a tras autocarul în siguranță pe dreapta, făcând o manevră ca la carte, în ultimele sale clipe, și a murit. Problema turiștilor români a fost că nu voiau să plece cu același autocar până la destinație. În plus, ei s-au revoltat pe patron că știa starea de sănătate a șoferului și i-a pus într-o situație periculoasă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News