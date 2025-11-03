Fructele cu care trebuie să fii foarte atent: Ascund cele mai multe pesticide

Medicii explică tot timpul cât de important este consumul de fructe și legume pentru menținerea unui organism sănătos, însă există un pas foarte important căruia prea puțini oameni îi acordă importanța cuvenită. Este vorba despre spălarea corectă a fructelor și legumelor. Există anumite fructe care necesită o atenție specială deoarece modul în care sunt spălate poate face diferența între un aliment sigur și unul care poate afecta organismul.

Potrivit dr. David Céspedes, căpșunile sunt printre fructele cu cele mai multe pesticide, iar spălarea rapidă sub jet de apă nu elimină reziduurile, ci doar face fructele să se strice mai repede. Medicul recomandă să le lași 10 minute în apă cu sare sau oțet, să le clătești bine, să le usuci și să le păstrezi într-un șervețel care permite trecerea aerului pentru a rămâne proaspete mai mult timp.

„Din păcate, căpșunile sunt printre cele mai rele fructe pe care le poți cumpăra. Căpșunile acumulează mai multe pesticide decât orice alt fruct. Și, ceea ce e și mai rău, majoritatea cred că a le spăla este suficient.

Greșeala cea mai comună este să le ții 5 secunde sub jetul de apă și apoi să le lași umede în frigider. Așa nu se elimină reziduurile și, în plus, se strică mult mai repede.

Modul corect este să le lași 10 minute în apă cu sare sau oțet 3%, să le clătești bine, apoi să le usuci și să le păstrezi într-un șervețel bine ventilat", a spus dr. David Céspedes într-un videoclip postat pe contul de Instagram.

Alte metode prin care poți elimina pesticidele din fructe și legume

Pune fructele și legumele în apă cu bicarbonat de sodiu: Trebuie să amesteci o linguriță de bicarbonat cu două căni de apă și să lași fructele sau legumele să stea 10–15 minute, apoi să le clătești bine.

Pune fructele și legumele în apă cu oțet: Trebuie să amesteci oțet alb cu apă și să lași fructele sau legumele 5–10 minute. Clătește apoi bine cu apă. Atenție însă! Acest amestec poate altera gustul și nu se recomandă pentru fructele foarte delicate.

Curăță coaja fructelor și legumelor: Eliminarea cojii poate reduce expunerea la pesticide.

Spălarea fructelor și legumelor cu apă sărată: Uneori se folosește o soluție cu sare (o linguriță de sare la un litru de apă), dar nu este la fel de eficientă ca bicarbonatul sau oțetul.