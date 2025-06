Fraza spusă de Teodora Marcu cu trei ani înainte de moartea ei. Te va înfiora

Părea un drum deschis: iubire, căsătorie, planuri. Dar în umbră, o altă poveste creștea: o relație veche, toxică, care a refuzat să moară. O obsesie cu chip de „fost iubit”, Robert Lupu, care n-a putut accepta că a pierdut și care, în cele din urmă, a ales să ia ce nu-i mai aparținea: viața Teodorei. Apoi pe a lui. E greu să-l numim „iubit” pe un bărbat de peste 38 de ani care s-a apropiat de o adolescentă minoră; mai corect ar fi să spunem că a fost un dezechilibru de putere, o relație inacceptabilă camuflată sub aparența iubirii.

Toate acestea nu sunt doar „slăbiciuni umane”, cum ni se tot spune. Sunt semne clare ale unei patologii emoționale, ale unei violențe care mocnește sub piele și care, dacă e ignorată, explodează. Teodora Marcu ceruse un ordin de protecție. Fusese hărțuită și urmărită. Dar s-a simțit neputincioasă.

„Era singurul om în care aveam încredere. Dacă pățeam ceva, știam că e acolo”

„Era singurul om în care aveam încredere. Dacă pățeam ceva, știam că e acolo”, spunea ea, în 2022, despre același bărbat care avea să o ucidă. Cum se ajunge aici? Când ai doar 15, 16 sau 17 ani și ești atrasă într-o relație cu un bărbat mai mare, nu experimentezi iubire, ci o formă mascată de putere și manipulare emoțională. E o relație inegală, periculoasă. Și, adesea, începutul sfârșitului.

Când a participat la Insula iubirii, tânăra era căsătorită cu Alexandru Marcu. Erau împreună de un an. S-au cunoscut pe vremea când ea era în clasa a zecea. Era cu diriginta la o cafenea și cânta colinde cu colegii. Cel care avea să-i devină soț făcea acolo un spectacol de magie. Acolo au făcut o poză și au continuat să vorbească pe Facebook. Doar că nu au rămas împreună pentru că Teodora avea sentmente pentru abuzatorul ei.

„A fost dragoste la prima vedere, dar Teodora mai avea sentimente pentru o fostă relație (n.r. - pentru Robert Lupu). Pentru că o iubeam, am preferat să îi las libertatea de a alege”, a spus, în 2022, la Insula iubirii, Alexandru Marcu, soțul ei.

După doi ani de la momentul din cafenea, Teodora și Alexandru au decis să meargă împreună. S-au cununat civil. Părea că trecutul a rămas în urmă și vor fi, în sfârșit, fericiți.

„Eu niciodată nu am stat cu persoane de vârsta mea, ci cu persoane mai mari”, mai spunea Teodora.

Robert Lupu, agresorul ei, i-a fost „iubit”. El a și ucis-o. Apoi s-a sinucis

„În prima mea relație, după jumătate de an am aflat toate minciunile. Îmi arătase că era divorțat de șapte ani. Și eu chiar l-am crezut. Era divorțat, dar au continuat să fie împreună. Ne-am despărțit, dar ne-am împăcat. Doi ani am stat împreună. Eu eram atașată de el și nu puteam să renunț. Era singurul om în care aveam încredere: dacă pățeam ceva, știam că el e acolo lângă mine. Mi-am făcut și ordin de protecție pentru că venea mereu după noi și mă enerva. Eu cu Alex (n.r. - cel care i-a devenit soț) chiar ne înțeleam foarte bine. Să-l vezi mereu după tine... am decis să cer ordin de protecție”, i-a spus Teodora Marcu lui Dinu Popescu, licențiat în psihologie, în anul 2022, în cadrul emisiunii Insula iubirii.

„Teodora a intrat în relații cu bărbați mult mai în vârstă decât ea. Primul partener l-a avut la vârsta de 15 ani. Mi-a zis că a fost și în ipostaza de amantă în acea relație. Acel partener avea o soție și un copil pe care nu i-a părăsit”, a spus Dinu Popescu, în cadrul emisiunii.

O generație de fete vulnerabile. Și un sistem care nu le aude

Teodora Marcu nu este o excepție. Este un simptom al unei realități dureroase: fetele tinere care cad pradă unor relații abuzive, mascate sub eticheta iubirii. Ele intră devreme în conexiuni cu bărbați care le oferă validare, atenție, promisiuni. Iar când vor să plece, sunt pedepsite pentru curajul lor.

Poți avea 19 ani și să fi fost deja „amanta”, „soția”, „victima”. Poți fi minoră și deja hărțuită, urmărită, trădată. Și nimeni să nu-ți spună că, de fapt, n-a fost vina ta niciodată. Poate doar sistemul educațional, care nu te-a învățat să recunoști abuzul. Poate doar familia, care n-a știut să-ți ofere spațiu de încredere. Poate doar statul, care emite ordine de protecție pe hârtie, dar nu păzește pe nimeni în stradă.

Nu mai avem voie să spunem „a fost doar o dramă personală”

Nu. A fost o crimă pasională, adică o crimă născută din gelozie, obsesie și control. Una dintre cele mai vechi forme de violență umană. Dar și una dintre cele mai previzibile. Oricine a urmărit declarațiile Teodorei Marcu din emisiunea de acum trei ani vede un model clasic: abuzatorul care minte, manipulează, dispare și revine: „Îmi arătase că era divorțat de șapte ani. Și eu chiar l-am crezut. Era divorțat, dar au continuat să fie împreună. Ne-am despărțit, dar ne-am împăcat. Doi ani am stat împreună. Eu eram atașată de el și nu puteam să renunț. Era singurul om în care aveam încredere: dacă pățeam ceva, știam că el e acolo lângă mine”.

O victimă tânără, confuză, dar atașată emoțional. Un nou început, urmat de urmărire și invazie. Și, în final, o crimă.

Ce mai putem face?

Să vorbim mai mult. Să învățăm tinerele fete ce e o relație sănătoasă. Să recunoaștem semnele de obsesie, control și violență încă din fazele subtile. Să tratăm gelozia patologică drept ce este: o tulburare. Să nu mai glorificăm iubirea distructivă. Și să nu mai aplaudăm bărbații care își „recuceresc” fostele, când de fapt le hărțuiesc. Să nu mai creăm dependențe de bărbați.

Teodora Marcu era femeie. Era mamă. Avea un viitor. A fost curajoasă. A cerut ajutor. A vorbit despre trecutul ei. A iubit. Și, din păcate, a fost iubită greșit. Când în sfârșit reușise să-și clădească o familie frumoasă, trecutul a ajuns-o din urmă. Abuzatorul a fost acolo, cum spunea chiar ea în 2022: „dacă pățeam ceva, știam că el e acolo lângă mine”. A fost...

Ce au trăit Teodora și Robert Lupu nu a fost iubire. A fost abuz.

