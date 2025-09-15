Data publicării:

Fraudă uriașă în Grecia: Parchetul European, condus de Kövesi, cea mai mare captură de containere din istoria UE

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri



Procurorii europeni au pus sub acuzare șase persoane la Atena, după ce au făcut cea mai mare confiscare de containere din UE, în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro.

Parchetul European (EPPO) din Atena a pus sub acuzare șase persoane, între care doi vameși, pentru implicarea în rețele criminale care introduceau fraudulos pe piața UE mărfuri din China, evitând plata taxelor vamale și a TVA-ului.

În urma unei percheziții coordonate la sfârșitul lunii iunie 2025, au fost confiscate 2.435 de containere în portul Pireu – cea mai mare captură de acest fel din Uniunea Europeană. Containerele, în valoare de aproximativ 250 de milioane de euro, erau încărcate în special cu biciclete electrice, textile și încălțăminte.

Operațiunea „Calypso”

 

Operațiunea „Calypso” vizează mai multe rețele criminale controlate de cetățeni chinezi, implicate în contrabandă, fraudă de TVA și spălare de bani. În patru țări, zece suspecți au fost arestați în cadrul aceleiași operațiuni.

Cei doi vameși greci sunt acuzați de fals în certificări repetate și de complicitate la fraudă vamală, prejudiciul adus bugetului UE depășind 871.000 de euro. Patru brokeri vamali sunt acuzați de fraudă și instigare la fals.

Din primele verificări, doar la containerele cu e-biciclete s-au constatat pierderi pentru bugetul UE de 37,5 milioane de euro (25 milioane din taxe vamale și 12,5 milioane din TVA).

Frauda funcționa de cel puțin opt ani, provocând pierderi estimate la 800 de milioane de euro (350 milioane taxe vamale și 450 milioane TVA). După perchezițiile din iunie, autoritățile elene au constatat că importatorii din portul Pireu au început să declare mărfurile la valori mult mai apropiate de cele reale, semn că operațiunea a dus la o conformare sporită.

Ancheta, sprijinită de OLAF și autoritățile din Grecia

 

Ancheta EPPO este sprijinită de Poliția și Vama Greciei, precum și de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

„Calypso este încă un exemplu despre cum investigațiile administrative și cele penale pot colabora pentru a proteja interesele financiare ale Uniunii Europene. OLAF a reușit să detecteze o fraudă vamală de proporții prin combinarea activităților operaționale cu analiza avansată a datelor, instrumente digitale și schimb de informații. Am investigat importurile ilegale suspectate în UE, analizând fluxurile comerciale, vânzările online și activitățile de marketing legate de frauda vamală și am cooperat cu partenerii noștri europeni, cu autoritățile vamale din statele membre și din țări terțe, pregătind terenul pentru dosarul penal Calypso al EPPO.

Primele cazuri transmise către EPPO vizau frauda vamală la produse textile, iar cel mai recent a vizat importurile de biciclete electrice. În total, prejudiciile estimate s-au ridicat la 280 de milioane de euro din taxe vamale și peste 400 de milioane de euro din TVA neplătit. Această abordare coordonată a scos la iveală nereguli sistemice care au provocat daune de sute de milioane de euro bugetului UE, subliniind atât gravitatea fraudei cu care ne confruntăm, cât și consecințele foarte reale pentru cetățeni”, a declarat directorul general interimar al Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), Salla Saastamoinen.

