Franța ordonă spitalelor să fie „pregătite pentru război”, în timp ce Germania lansează un avertisment dur

Spitalele franceze au primit instrucțiuni oficiale să se pregătească pentru o posibilă „desfășurare militară majoră”, în timp ce Germania avertizează NATO cu privire la exercițiile militare ruso-belaruse.

Publicația franceză Le Canard enchaîné a dezvăluit că Ministerul Sănătății din Franța a trimis o scrisoare către spitalele din întreaga țară, cerându-le să elaboreze planuri de urgență pentru a trata atât soldați francezi, cât și străini, răniți într-un potențial conflict militar, conform Ladbible.

Documentul, semnat de ministra sănătății Catherine Vautrin, stabilește luna martie 2026 drept termen limită pentru implementarea acestor măsuri. Printre directive se numără: crearea de zone medicale de staționare în apropierea porturilor și aeroporturilor, precum și capacitatea de a primi rapid răniți din teatre de operațiuni.

Deși Le Canard enchaîné este cunoscut pentru tonul său satiric, Vautrin a confirmat autenticitatea scrisorii, explicând că aceste directive reprezintă măsuri preventive și ipotetice de planificare în caz de criză.

„Este perfect normal ca țara să anticipeze crizele și consecințele lor. Aceasta face parte din anticipare, la fel ca stocarea strategică”, a declarat Vautrin, adăugând că experiența pandemiei de Covid-19 a arătat cât de nepregătită poate fi Franța în fața unui eveniment neașteptat.



Germania, în gardă înaintea exercițiilor militare rusești

Între timp, tensiunile cresc și la Berlin. Carsten Breuer, șeful apărării din Germania, a transmis NATO că țara sa va rămâne „în gardă” în fața viitoarelor exerciții militare ruso-belaruse Zapad 2025, programate între 12 și 16 septembrie.

Aceste manevre se vor desfășura pe teritoriul Belarusului, stat care împarte granițe cu trei țări NATO: Polonia, Lituania și Letonia.

„Nu avem niciun indiciu că pregătirile pentru un atac sunt luate sub acoperirea exercițiului. Dar vom fi în gardă, nu doar forțele germane, ci și NATO”, a declarat Breuer, citat de The Guardian.



Europa, prinsă între avertismente și scenarii de criză

Contextul general din Europa este marcat de apeluri tot mai urgente la pregătire militară și civilă. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertiza recent că statele membre trebuie „să se înarmeze până în dinți” sau „să învețe limba rusă”. În același timp, Uniunea Europeană a lansat recomandarea ca fiecare familie să își pregătească o trusă de supraviețuire de 72 de ore, pentru a face față unor situații de urgență.

În Germania, autoritățile au mers până la a cere profesorilor să discute cu elevii despre un eventual conflict armat, un pas care a stârnit numeroase dezbateri publice.

Deși măsurile anunțate par alarmante, oficialii francezi insistă că nu există un pericol imediat și că ordinul către spitale face parte din planurile strategice de prevenție. Cu toate acestea, mulți observatori privesc cu suspiciune sincronizarea acestor inițiative, în contextul intensificării tensiunilor geopolitice.

Anul 2025 riscă să devină sinonim cu o luptă a retoricii și pregătirilor militare pe continent, unde fiecare avertisment oficial pare să aducă Europa cu un pas mai aproape de perspectiva unui conflict major.

