Fotbalistul Sturridge este obligat să plătească o recompensă de 30.000 dolari pentru găsirea câinelui său

Fostul atacant al lui Liverpool, Daniel Sturridge, a fost somat să plătească 30.000 de dolari unui bărbat care spune că i-a găsit câinele pierdut. Conform BBC, fotbalistul evoluează acum în Australia, însă în 2019 se alfa în Los Angeles, iar câinele său rasa Pomeranian pe nume Lucci a fost furat.

Foster Washington, un rapper cunoscut sub numele de Killa Flame, spune că a găsit animalul de companie declarat furat și i l-a returnat stăpânului de drept care oferea o recompensă. Un tribunal din Los Angeles a considerat că Washington este îndreptățit să ceară banii. Documentele arată că Sturridge nu a răspuns plângerii, iar sentința a fost aplicată automat.

Rapperul spune că e dezamăgit

Judecătorul Curtis Kin a ordonat fotbalistului englez să plătească recuperatorului suma de 30.000 de dolari, pe lângă costuri judecătorești în valoare de 85 de dolari. Rapperul a spus că s-a simțit „dezamăgit” de Sturridge fiindcă fotbalistul nu s-a ținut de cuvânt. „Să sperăm că va plăti banii și nu va face apel. Mă bucur de rezultat, mă judec de un an în acest caz și nu pot să cred că s-a terminat în sfârșit. Când am găsit câinele am crezut că viața mea se va îmbunătăți”, a adăugat rapperul.

„Vom plăti orice pentru câine. Oricine îl recuperează va primi 20 de mii, 30 de mii, oricât”, a postat la acel moment Sturridge. După ce Lucci a fost găsit, fotbalistul a spus că este „foarte recunoscător” celor care au participat la acțiune, însă nu a spus dacă a plătit sau nu suma de bani promisă. Pentru moment, Sturridge nu a oferit un punct de vedere.

Știrea inițială din 2019

Fotbalistul englez Daniel Sturridge şi-a regăsit câinele care-i fusese furat luni noapte de trei hoţi ce i-au spart casa din Los Angeles, relatează presa internaţională. Sturridge anunţase că oferă o recompensă de 30.000 de dolari pentru câinele său, Lucci, din rasa Pomeranian. După jaf, fotbalistul a postat pe Instagram imagini cu trei bărbaţi purtând cagule, surprinse de camerele de supraveghere. Hoţii au furat patru genţi, potrivit lui Sturridge, care a precizat că a lipsit doar două ore din casă, luni noapte.



Nu este clar cine i-a restituit câinele lui Sturridge, dar poliţia a indicat că animalul a fost găsit miercuri dimineaţă. Atacantul le-a spus poliţiştilor că nu crede că persoana care i-a restituit câinele a fost implicată în jaf, potrivit KABC-TV. Citește restul aici.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News