Fotbalist din Franţa, suspendat 30 de ani. Ce a făcut pentru aşa o pedeapsă

Un fotbalist amator francez a fost sancţionat cu o suspendare de 30 ani pentru că a lovit un arbitru cu cotul în gură la un meci dintr-o ligă regională, transmite EFE.



Jucătorul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a primit şi o amendă de 234 euro, în timp ce clubul său, US Le Blanc, dintr-o ligă regională, a fost amendat cu 500 euro, a pierdut la masa verde meciul în care a avut loc incidentul şi s-a ales în plus cu o penalizare de cinci puncte.



Incidentul s-a petrecut pe 12 noiembrie, la un meci dintre US Le Blanc şi Fussy. După ce a fost lovit arbitrul, partida s-a întrerupt şi nu a mai fost reluată.



A doua zi, US Le Blanc a condamnat ferm agresiunea comisă de jucătorul său şi şi-a prezentat public scuze arbitrului, familiei lui şi tuturor fanilor de fotbal din regiune, pentru că nimic din ceea ce s-a întâmplat pe teren nu a justificat o agresiunea fizică sau verbală.



Sancţiunea a fost luată de Comisia de disciplină a Ligii Centre-Val de Loire, la doar două săptămâni după ce dat o suspendare de 16 ani unui alt jucător care a agresat un arbitru, conform L'Equipe.



Preşedintele Ligii regionale, Antonio Texeira, a declarat că este foarte satisfăcut de cele două sancţiuni: Sperăm că vor fi exemplare. Ori luptăm contra violenţei ori nu luptăm. Jumătăţile de măsură nu sunt suficiente, scrie Agerpres.

