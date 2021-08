Fostul fotbalist Costel Orac a suferit un infarct

Fostul fotbalist de la Dinamo București, Costel Orac, a suferit un infarct în timp ce cosea în grădină, potrivit Fanatik.ro. „Da, este adevărat, am suferit un infarct. Acum mă simt bine, slavă Domnului. Sunt în continuare internat, dar e important că am trecut peste acest hop. Vă mulţumesc că vă gândiţi la mine şi sper să ne auzim într-o ipostază mai plăcută”, a transmis bărbatul de 62 de ani care are peste 200 de partide pentru formația din Ștefan cel Mare.

Dario Bonetti spune că transferul lui Deian Sorescu ar rezolva unele probleme de la Dinamo

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Dario Bonetti, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că un posibil transfer al jucătorului Deian Sorescu ar putea rezolva o parte dintre problemele financiare cu care se confruntă gruparea bucureşteană.



"Dacă îl vom pierde pe Sorescu ar fi o problemă, dar s-ar rezolva unele probleme financiare şi am putea cumpăra alt jucător. Pentru noi este un jucător foarte important", a declarat Bonetti.

Italianul se bazează și pe Paul Anton

Tehnicianul italian se bazează în continuare şi pe aportul lui Paul Anton, chiar dacă jucătorul a depus memoriu să devină jucător liber pentru neplata salariilor: "Paul Anton este pe calea cea bună, sperăm ca la următorul meci să fie prezent. Sper ca el să continue cu Dinamo, pentru că e un jucător bun, este alături de proiectul nostru şi sper pentru binele lui Dinamo şi al suporterilor ca viitorul lui să fie la Dinamo".



Referitor la partida cu Farul Constanţa, din deplasare, Bonetti a afirmat că oricărei echipe îi va fi greu să câştige pe terenul formaţiei pregătite de Gheorghe Hagi: "Nu este surprinzător că s-au vândut toate biletele. Orice meci este important, pentru că sezonul este lung. În acest moment am pierdut meciuri, dar aveam posibilitatea să facem egal. Este vorba despre experienţă. Farul este o echipă bună, cu calitate, au un proiect pe termen lung. Oricărei echipe îi va fi greu să câştige acolo. Eu aş vrea ca jucătorii mei să facă un meci bun, vom vedea rezultatul. Ştiu că Hagi este o legendă aici, un antrenor foarte inteligent".