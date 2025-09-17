Fostul căpitan al armatei americane și-a recuperat fiul de șase ani din România: „Mama lui îl ținea ostatic”

Nicholas C. D., fostul căpitan al armatei americane staționat în Vicenza, și-a recuperat fiul de șase ani din România, într-o operațiune spectaculoasă de tip militar pe care a numit-o „Operațiunea Gardaland”. Bărbatul, acum avocat, a povestit pentru prima dată cum și-a adus copilul înapoi în Italia, după ce fosta sa soție, Roxana, îl ținea împotriva voinței lui și în ciuda ordinului italian de custodie.

Totul a început pe 30 iulie, când Nicholas a decolat într-un avion Piper, asistat de instructorul său de zbor, spre România. Cu o supraveghere atentă și o planificare minutioasă, fostul militar s-a apropiat de fiul său și l-a preluat, fugind apoi către aeroportul militar din Ruse, Bulgaria.

„Nu voiam să se ajungă la asta, dar soția mea și avocații ei îl țineau pe fiul meu ostatic. Știau de ordinul italian de custodie, dar nu l-au respectat. Da, fiul meu s-a speriat când am alergat spre el: a înghețat și a rămas nemișcat. Dar când ne-am urcat în mașină, m-a văzut și a spus: «Oh, tată, tu ești!»”, a declarat Nicholas conform presei italiene.



Cum a început totul

Nicholas și Roxana s-au cunoscut în octombrie 2015, în Qatar, unde fostul căpitan era în misiune. La început, relația a părut promițătoare. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2017 și s-au mutat împreună în Italia în iulie 2018. Însă după nașterea copilului, căsnicia s-a destrămat rapid, iar Roxana a acumulat datorii de 25.000 de lire sterline.

„I-am spus că putem rămâne căsătoriți formal, dar că pentru mine căsnicia se terminase. În vara anului 2021, i-am sugerat să ne mutăm în Statele Unite și să trăim separat, dar în mod amiabil. În august 2022, ea a luat pașapoartele fiului nostru și le-a ascuns”, a explicat Nicholas.



Dispute legale și acuzații

Inițial, custodia fiului fusese acordată mamei. Nicholas susține că a fost afectat de acuzațiile false de violență domestică și consum de alcool. „Am fost achitat de toate acuzațiile. Nu am comis niciodată violență domestică împotriva Roxanei. În ceea ce privește alcoolul, beam ca mulți soldați, dar nu mi-am pus niciodată fiul în pericol. După acuzații, am încetat complet să beau și am început să fac analize de sânge regulat”, a spus fostul militar.

În iunie 2025, Roxana a plecat în România cu fiul lor, ignorând interdicția de a părăsi țara. Nicholas a aflat întâmplător și, după săptămâni de incertitudine, a planificat operațiunea pentru a-și aduce copilul acasă. Pe 17 iulie, instanța din Vicenza i-a acordat custodia exclusivă și consolidată.

„Am fost considerat singurul părinte sănătos mintal și capabil să aibă grijă de fiul nostru. Sper că lucrurile se vor schimba și că fiul meu va putea să stea și cu mama lui. Dar, în acest moment, el este fericit în familia mea, alături de noua mea soție și de noii lui frați”, a declarat Nicholas.

