Data publicării:

Fostul căpitan al armatei americane și-a recuperat fiul de șase ani din România: „Mama lui îl ținea ostatic”

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Stiri
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nicholas C. D., fostul căpitan al armatei americane staționat în Vicenza, și-a recuperat fiul de șase ani din România, într-o operațiune spectaculoasă de tip militar pe care a numit-o „Operațiunea Gardaland”. Bărbatul, acum avocat, a povestit pentru prima dată cum și-a adus copilul înapoi în Italia, după ce fosta sa soție, Roxana, îl ținea împotriva voinței lui și în ciuda ordinului italian de custodie.

Totul a început pe 30 iulie, când Nicholas a decolat într-un avion Piper, asistat de instructorul său de zbor, spre România. Cu o supraveghere atentă și o planificare minutioasă, fostul militar s-a apropiat de fiul său și l-a preluat, fugind apoi către aeroportul militar din Ruse, Bulgaria.

„Nu voiam să se ajungă la asta, dar soția mea și avocații ei îl țineau pe fiul meu ostatic. Știau de ordinul italian de custodie, dar nu l-au respectat. Da, fiul meu s-a speriat când am alergat spre el: a înghețat și a rămas nemișcat. Dar când ne-am urcat în mașină, m-a văzut și a spus: «Oh, tată, tu ești!»”, a declarat Nicholas conform presei italiene.


Cum a început totul

Nicholas și Roxana s-au cunoscut în octombrie 2015, în Qatar, unde fostul căpitan era în misiune. La început, relația a părut promițătoare. Cei doi s-au căsătorit în iunie 2017 și s-au mutat împreună în Italia în iulie 2018. Însă după nașterea copilului, căsnicia s-a destrămat rapid, iar Roxana a acumulat datorii de 25.000 de lire sterline.

„I-am spus că putem rămâne căsătoriți formal, dar că pentru mine căsnicia se terminase. În vara anului 2021, i-am sugerat să ne mutăm în Statele Unite și să trăim separat, dar în mod amiabil. În august 2022, ea a luat pașapoartele fiului nostru și le-a ascuns”, a explicat Nicholas.


Dispute legale și acuzații

Inițial, custodia fiului fusese acordată mamei. Nicholas susține că a fost afectat de acuzațiile false de violență domestică și consum de alcool. „Am fost achitat de toate acuzațiile. Nu am comis niciodată violență domestică împotriva Roxanei. În ceea ce privește alcoolul, beam ca mulți soldați, dar nu mi-am pus niciodată fiul în pericol. După acuzații, am încetat complet să beau și am început să fac analize de sânge regulat”, a spus fostul militar.

În iunie 2025, Roxana a plecat în România cu fiul lor, ignorând interdicția de a părăsi țara. Nicholas a aflat întâmplător și, după săptămâni de incertitudine, a planificat operațiunea pentru a-și aduce copilul acasă. Pe 17 iulie, instanța din Vicenza i-a acordat custodia exclusivă și consolidată.

„Am fost considerat singurul părinte sănătos mintal și capabil să aibă grijă de fiul nostru. Sper că lucrurile se vor schimba și că fiul meu va putea să stea și cu mama lui. Dar, în acest moment, el este fericit în familia mea, alături de noua mea soție și de noii lui frați”, a declarat Nicholas.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Zelenski susține că Rusia pregătește două ofensive majore
17 sep 2025, 13:04
Fostul căpitan al armatei americane și-a recuperat fiul de șase ani din România: „Mama lui îl ținea ostatic”
17 sep 2025, 13:22
ONU vrea tăieri de 15% din buget. Peste 2.500 de posturi vor fi desfiinţate
17 sep 2025, 12:36
Ministrul de Externe al Iranului va avea o întâlnire cu puterile europene pe tema programului nuclear
17 sep 2025, 12:55
Marius Budăi avertizează: eliminarea plafonării adaosului la alimente ar lovi milioane de români
17 sep 2025, 12:34
Criză politică în Franța: Socialiștii presează guvernul Macron pentru concesii bugetare uriașe
17 sep 2025, 12:19
ParintiSiPitici.ro
11 lucruri pe care profesorii le urăsc în tăcere la părinți: „Ne fac munca mai dificilă zi de zi și afectează și succesul copilului la școală!”
16 sep 2025, 21:39
Zelenski, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026 
17 sep 2025, 12:03
Accident grav pe DN7, la Bascov. Trei oameni au murit
17 sep 2025, 11:27
Ceaiul matcha nu provoacă anemie dacă știi când să-l bei. Sfatul unui nutriționist
17 sep 2025, 12:22
Călin Georgescu, martir cu glonțul, sensibil cu stropul. Fază tare cu CG
17 sep 2025, 11:33
Criză în fermele Greciei din cauza variolei. Fermierii riscă interdicții drastice și pierderi uriașe
17 sep 2025, 11:37
Incursiunile rusești în spațiul aerian polonez și românesc fac parte dintr-o strategie de sabotaj, spune Merz
17 sep 2025, 11:18
Dronă misterioasă, neutralizată de forțele navale bulgare la 80 km de Varna
17 sep 2025, 11:05
Specialiști de renume mondial, la cel de-al 50-lea Congres al Societății Române de Neurochirurgie
17 sep 2025, 10:50
Ce se întâmplă în corpul tău când nu mănânci timp de o săptămână
17 sep 2025, 11:01
Despre posteritatea lui Nicolae Labiș, la Cultura pentru toți/ VIDEO 
17 sep 2025, 10:20
Trump a aprobat primele pachete de arme pentru Ucraina prin noul mecanism PURL — surse
17 sep 2025, 10:19
Kremlinul reacționează, după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România
17 sep 2025, 10:18
Un asteroid uriaș cât două stadioane de fotbal se apropie de Pământ pe 18 septembrie. Cum îl poți vedea live
17 sep 2025, 10:08
Vance promite că va viza rețeaua lui Soros pentru asasinarea lui Charlie Kirk. Reacția Open Society Foundations
17 sep 2025, 09:32
(P) Ce înseamnă cotele de pariuri în sport?
17 sep 2025, 09:24
SUA: Minorii de 14 şi 15 ani vor fi judecaţi ca adulţi pentru anumite infracţiuni în Washington
17 sep 2025, 09:35
Rusia a lansat un atac asupra regiunii Krivoi Rog iar Ucraina a vizat centrala nucleară Zaporojie
17 sep 2025, 09:09
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
17 sep 2025, 13:03
BANCUL ZILEI: Bulă și condica de sugestii
17 sep 2025, 08:54
Mbappé scrie istorie în Champions League: dubla cu Marseille îl urcă lângă Thomas Müller în topul golgheterilor all-time
17 sep 2025, 09:01
Marco Rubio, nou anunț despre străinii care sărbătoresc asasinarea lui Charlie Kirk / video
17 sep 2025, 08:45
Donald Trump, vizită în Marea Britanie. Subiectele aflate pe masa de discuții
16 sep 2025, 23:56
Administrația Trump dă undă verde armamentului pentru Ucraina finanțat de statele europene membre NATO
16 sep 2025, 23:46
Fostul președinte al Braziliei, susținut de Trump, a fost spitalizat după o condamnare istorică de 27 de ani pentru lovitură de stat
16 sep 2025, 23:59
Descoperire macabră în Sacoşu Mare: Fragmente osoase, aparent umane, găsite într-o baltă cu peşti
16 sep 2025, 23:13
Zeci de mii de mașini Chevrolet, rechemate în service. Șofer: A explodat când făceam plinul
16 sep 2025, 22:38
Planul asasinării lui Charlie Kirk: Cât s-a pregătit pentru atac Tyler Robinson și ce spera să se întâmple după crimă
16 sep 2025, 23:19
Congresul SUA, vot decisiv mâine pe sancțiuni: Tarife de 500% pentru Rusia și aliații săi
16 sep 2025, 22:36
Încă o țară din Europa va interzice telefoanele mobile în școli
16 sep 2025, 22:03
Lituania deschide școli unde copiii învață să opereze drone
16 sep 2025, 21:47
Prințul Harry, „foarte rănit”, după ce a descoperit "secretele dureroase" ale Familiei Regale
16 sep 2025, 21:10
Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia
16 sep 2025, 20:27
Ce pedeapsă riscă fiul lui Ilie Dumitrescu dacă probele de la INML ies pozitive la cocaină
16 sep 2025, 20:22
Casa din Polonia avariată de o dronă rusească, lovită, de fapt, de o rachetă a unui avion F-16 polonez. Contre între președinte și premier
16 sep 2025, 20:46
Club de fotbal, trecut sub administrare judiciară după ce a fost "infiltrat" de Mafia italiană
16 sep 2025, 20:12
Ești nostalgic după comunism? Se cer măsuri ferme în combaterea "asaltului online"
16 sep 2025, 19:02
Drumul lui Călin Georgescu spre prezidențiale. Scenariu cu ecou din Brexit, la Miercurea Neagră
16 sep 2025, 19:17
Judecătoarea Adriana Stoicescu, supravegheată video și audio după o singură discuție, în 2019, cu Călin Georgescu. Procurorii i-au dat un ”rol fundamental”
16 sep 2025, 18:44
Luigi Mangione scapă de două capete de acuzare în cazul uciderii unui CEO de asigurări de sănătate
16 sep 2025, 18:32
Bucureștiul, orașul orelor pierdute în trafic
16 sep 2025, 17:55
Rusia amenință direct Polonia: Riscă o nouă împărțire, ca după Al Doilea Război Mondial
16 sep 2025, 19:09
De ce nu a fost Regina Camilla la funeraliile ducesei de Kent
16 sep 2025, 17:53
Irineu Darău vine la DCNews. Profesorii Sorin Ivan și Ovidiu Pânișoară intervin în emisiune
16 sep 2025, 18:25
Doi copii, răpiți pentru o sumă de "peste 100.000 de euro". Fost șef al spionajului, acuzat de fapte grave
16 sep 2025, 18:08
Când ritmul întâmpină politica: cum rap-ul moldovenesc a devenit vocea nemulțumirii
16 sep 2025, 17:19
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Aspen European Strategic Forum 19 septembrie 2025
acum 15 minute
Cum ar urma să fie executat Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk, dacă va fi condamnat la moarte
acum 16 minute
Soția lui Aleksei Navalnîi susține că adversarul lui Putin a fost otrăvit. Două laboratoare internaționale confirmă cum a fost ucis
acum 18 minute
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
acum 37 de minute
Fostul căpitan al armatei americane și-a recuperat fiul de șase ani din România: „Mama lui îl ținea ostatic”
acum 56 de minute
Zelenski susține că Rusia pregătește două ofensive majore
acum 56 de minute
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
acum 1 ora 4 minute
Ministrul de Externe al Iranului va avea o întâlnire cu puterile europene pe tema programului nuclear
Cele mai citite știri
pe 16 Septembrie 2025
„Am primit amenințări cu moartea pentru mine și fiul meu”. Mircea Badea, decizie radicală
pe 16 Septembrie 2025
Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul
pe 16 Septembrie 2025
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
pe 16 Septembrie 2025
Tyler Robinson a spus de ce l-a omorât pe Charlie Kirk
pe 16 Septembrie 2025
Oana Țoiu, angajări record în austeritate - 300 de posturi la MAE. Chirieac, comentariu savuros: 250 sunt ONG-iști
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel