Fost ambasador al SUA la București afirmă că ”există dovezi substanțiale” privind implicarea Rusiei în primul tur al prezidențialelor din România

Este vorba despre fostul ambasador al Statelor Unite la București, Mark Gitenstein, care a scris un text de opinie publicat în Euobserver, intitulat ”Agonia României”.

Interferența Rusiei în alegerile unui stat membru al UE și NATO este la fel de problematică

Fostul ambasador evidențiază că interferența Rusiei în alegerile unui stat membru al Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice este problematică, în condițiile în care țara găzduiește 10.000 de soldați NATO la Constanța, dar și sisteme esențiale de apărare antirachetă la Deveselu.

”Împărtășesc profunda preocupare legată de interferențele externe și sprijin ferm investigațiile Comisiei Europene în baza Actului privind serviciile digitale, precum și cele desfășurate de guvernul român în legătură cu încălcările legislației electorale. Totuși, cred că problemele sunt mult mai profunde. Așa cum vedem și în alte părți ale Europei, nemulțumirea profundă față de guvernare a creat un climat toxic în care dezinformarea și propaganda prosperă”, a scris Mark Gitenstein.

Textul publicat de Mark Gitenstein în Euobserver:

”România a fost mult prezentă în știrile recente. Iar veștile nu sunt bune. Atenția s-a concentrat în mare parte pe așa-numita controversă TikTok, în care serviciile de informații rusești ar fi interferat în recentele alegeri pentru a-și promova candidatul favorit.

Există dovezi substanțiale că acest lucru s-a întâmplat într-adevăr. Drept urmare, cea mai înaltă instanță din România a anulat alegerile. Acestea au fost reprogramate pentru luna mai. Anularea unei alegeri este un act la fel de extraordinar pe cât este de îngrijorător.

Interferența Rusiei în alegerile unui stat membru al UE și NATO este la fel de problematică. România este un membru de încredere al alianței NATO, care are peste 10.000 de soldați prezenți în Constanța, sisteme esențiale de apărare antirachetă la Deveselu și planuri suplimentare de extindere a prezenței NATO în alte zone ale țării.

Am fost ambasador al SUA în România în timpul administrației Obama și am origini românești. Am o mare afecțiune pentru această țară și sunt mândru să fac parte dintr-un grup de foști ambasadori americani în România, care au servit sub președinții Clinton, Bush, Obama, Trump și Biden, și care împărtășesc îngrijorările mele cu privire la ceea ce se întâmplă acolo.

Probleme mult mai profunde

Chiar dacă am călătorit în România de peste douăzeci de ori, după ce mi-am încheiat mandatul în 2012, în ultimii trei ani am revenit o singură dată. Totuși, mențin un contact frecvent cu persoanele în care am încredere acolo. Împărtășesc profunda preocupare cu privire la interferențele externe și sprijin ferm investigațiile Comisiei Europene în baza Actului privind serviciile digitale, dar și cele desfășurate de guvernul român despre încălcările legislației electorale. Totuși, cred că problemele sunt mult mai profunde.

Așa cum vedem și în alte părți ale Europei, nemulțumirea profundă față de guvernare a făcut un climat toxic în care dezinformarea și propaganda prosperă. Recent, a apărut un articol revelator despre furia alegătorilor din România. Acesta conturează un tablou al disperării, al exodului creierelor, al unui „traseu disfuncțional de la școală la piața muncii”, al inflației ridicate, sărăciei și inegalității, disparităților regionale, corupției și incompetenței din sistemul de sănătate, speranței de viață scăzute și corupției omniprezente.

Ce a observat în timpul când era ambasador

Anumiți indicatori economici sunt în îmbunătățire, iar tot mai mulți români revin acasă în ultima vreme, dar percepția publică asupra guvernării actuale rămâne negativă, la fel ca în multe alte regiuni. Am observat toate aceste aspecte pe vremea când eram ambasador, dar un sistem politic apatic, dezorganizat – ba chiar tribal – continuă să afecteze România. Am văzut progrese remarcabile în acei ani, în special în combaterea corupției și în dezvoltarea unui sector tehnologic inovator și rezilient în București și în unele orașe din Transilvania.

De altfel, Bucureștiul se numără acum printre cele mai bogate 50 de orașe din Europa – ocupând locul 35. Datorită colaborării strânse dintre actualul ambasador al SUA, un diplomat excelent, și guvernul României, țara a obținut anul trecut acces la spațiul Schengen și la programul american de scutire de vize, facilitând considerabil călătoriile regionale și internaționale – un progres care se așteaptă să aibă un impact economic semnificativ.

Capturarea media de către oligarhi. Extrema dreaptă, naționaliștii și trollii ruși vor continua să întrețină acest „elixir magic” al dezinformării în România și în alte state membre ale UE.

România are, totuși, un mic, dar hotărât grup de ONG-uri și jurnaliști de investigație dedicați luptei împotriva corupției și reformei democratice, care muncesc din greu pentru a trage elitele la răspundere. Cu toate acestea, este esențială o investiție mai mare – în special una pe termen lung, prin finanțare echitabilă și sustenabilă – în sectorul media din România, Ungaria și alte state membre ale UE care alunecă spre autoritarism.

Concluzia

În concluzie, Comisia Europeană ar trebui să finalizeze și să publice concluziile investigației sale privind interferențele rusești înainte ca alegătorii să revină la urne în mai. De asemenea, autoritățile române ar trebui să raporteze rezultatele investigației lor privind încălcările legislației electorale.

Comisia Europeană ar trebui să prioritizeze salvarea presei locale prin sprijinirea investițiilor echitabile în media, la fel cum a susținut dezvoltarea vehiculelor electrice. Capturarea oligarhică și politică a mass-mediei din România și din alte state membre UE reprezintă atât un eșec moral, cât și unul de piață. Media independentă este o infrastructură esențială pentru democrație în UE, la fel cum este în Statele Unite.

Dar cel mai important este ca partidele politice consacrate să ofere soluții reale pentru problemele cronice cu care se confruntă românii de rând. Sunt încrezător că există lideri politici cu talent și viziune pentru a face acest lucru. Însă, dacă nu o vor face, extrema dreaptă, naționaliștii și trollii ruși vor continua să alimenteze haosul în România și în alte state membre ale UE.

Ce reprezintă o amenințare la adresa alianței transatlantice din cadrul NATO și UE

Acum este momentul pentru acțiune – în România, în Europa Centrală și de Est, dar și în Statele Unite. Ceea ce se întâmplă în România ne va afecta, în cele din urmă, pe toți. Așa cum spunea președintele Reagan în ultimul său an de mandat, referindu-se la Europa: „Păstrarea unei Europe pașnice, libere și democratice este esențială pentru păstrarea unei Americi pașnice, libere și democratice.”

O Uniune Europeană instabilă, măcinată de tulburări politice generate de state membre corupte și autocratice, reprezintă o amenințare la adresa alianței transatlantice din cadrul NATO și UE – un parteneriat care a adus beneficii majore americanilor și a contribuit la menținerea păcii și stabilității mondiale de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”, conform sursei citate.

Mark Gitenstein a fost ambasador al SUA la București în perioada 2009 – 2012. Recent, el și-a încheiat mandatul de ambasador al SUA pe lângă UE, fiind numit de administrația lui Joe Biden.

