Data actualizării: | Data publicării:

Forțele americane au ucis un lider ISIS, considerat un candidat puternic pentru a deveni liderul grupării

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Un membru senior al ISIS a fost ucis, miercuri, de forțele americane.

Forțele americane au ucis, miercuri, 20 august, un membru de rang înalt al grupării Stat Islamic, într-o operațiune militară desfășurată în nord-vestul Siriei, potrivit unui oficial american citat de Reuters.

Este a doua intervenție a forțelor americane în nordul Siriei de la înlăturarea fostului președinte Bashar al-Assad, în decembrie 2024. Guvernul condus de islamiști care l-a înlocuit s-a angajat să prevină revenirea Statului Islamic și face parte dintr-o coaliție anti-ISIS condusă de SUA.

Văzut ca un posibil viitor lider al ISIS

Oficialul american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a spus că raidul a ucis un membru senior ISIS considerat candidat puternic pentru a deveni liderul grupării în Siria.

Nicio persoană din rândul trupelor americane nu a fost ucisă sau rănită în timpul raidului, a mai adăugat el.

O sursă de securitate siriană și postul de stat Al-Ikhbariya au declarat că ținta a fost ucisă în timp ce încerca să fugă, în timp ce o altă sursă, tot din Siria, a transmis că ținta era un cetățean irakian, căsătorit cu o persoană de cetățenie franceză. Nu este clar ce s-a întâmplat cu soția acestuia.

Pentagonul nu a comentat public aceste informații.

Desfășurarea operațiunii

Operațiunea a început în jurul orei 2:00 (11:00 GMT; ora 14:00, România), conform surselor de securitate siriene și locuitorilor din orașul Atmeh, provincia Idlib.

Avioanele de atac și dronele au asigurat sprijin aerian, potrivit unei surse siriene de securitate. Forțele locale siriene au instalat un cordon în jurul cartierului, însă raidul propriu-zis a fost efectuat de trupele americane.

Localnicii au declarat că forțele americane au intrat în zonă, au securizat clădirile și au rămas acolo timp de mai multe ore.

În iulie, Pentagonul a declarat că forțele sale au efectuat un raid în provincia Alep care a dus la moartea unui lider senior al Statului Islamic și a celor doi fii adulți ai săi, afiliați grupării.

Idlib a servit mult timp drept refugiu pentru liderii de rang înalt ai Statului Islamic. În 2019, forțele americane l-au ucis pe liderul ISIS Abu Bakr al-Baghdadi în satul Barisha, iar în 2022 pe succesorul său, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi, în Atmeh.

