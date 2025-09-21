€ 5.0719
Data publicării: 17:58 21 Sep 2025

Forțele aeriene germane au interceptat un avion militar rus deasupra Mării Baltice

Autor: Elena Aurel
f16-falcon-fighter-jet_20922400 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @geargodz
 

Forțele aeriene germane au interceptat un avion militar rus IL-20M în spațiul aerian neutru de deasupra Mării Baltice.

Forțele aeriene germane au trimis duminică dimineață două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru de deasupra Mării Baltice, înainte de a preda misiunea de escortă partenerilor NATO din Suedia, potrivit Reuters.

„Din nou, forța noastră de reacție rapidă, formată din două Eurofightere, a fost însărcinată de NATO să investigheze un aparat neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio, în spațiul aerian internațional”, se arată într-un comunicat al forțelor aeriene germane.

„Era un avion de recunoaștere rus IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcina de escortă partenerilor noștri NATO din Suedia și ne-am întors la baza Rostock-Laage”.

Consiliul Atlanticului de Nord al NATO se va reuni marți pentru a discuta încălcarea spațiului aerian estonian de către Rusia, au declarat duminică doi oficiali, familiarizați cu situația, pentru Reuters.

Tallinn a precizat că trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat vineri în spațiul aerian estonian fără autorizație și au rămas timp de 12 minute, înainte de a fi forțate să se retragă.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
marea baltica
spatiu aerian
federatia rusa
