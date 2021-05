FMI vine în România. Chirieac: E ridicol ca PNL să mai dea vina pe PSD

Bogdan Chirieac a comentat acest subiect la România TV.

”FMI îți dă bani cu dobânda cea mai mică. Este un avantaj uriaș”, a spus Bogdan Chirieac. Întrebat dacă FMI pune totuși și condiții, analistul politic a zis: ”Condițiile se pun oricum deoarece cheltuielile statului sunt nesustenabile. Cheltuielile cu veniturile bugetarilor și cu cheltuielile făcute în mediul public sunt nesustenabile. Vrând-nevrând, Guvernul va trebui să facă o restructurare. În mod normal, restructurarea se face în primul an de mandat al Guvernului ca să se uite acest aspect până la alegeri. Executivul Cîțu nu a făcut acest lucru și probabil nu a făcut-o din cauza disensiunilor profunde cu partenerul de coaliție - USR PLUS. Mai departe, ce se va întâmpla să ne spună FMI. FMI mai este bun de ceva: este țapul ispășitor. Practic Guvernul spune: vom tăia cheltuielile bugetare cu atât, iar FMI acceptă”.

Întrebat dacă ne impun tăieri, Bogdan Chirieac a spus: ”FMI nu impune nimic. FMI zice: ”ai venituri de 100 lei și cheltuieli de 150 lei. Fă în așa fel încât veniturile și cheltuielile să fie la egalitate: or 150, or 100, dar la egalitate”. Plus că trebuie să mai dai și datoria înapoi. Serviciul datoriei externe cred că se apropie de 2% din PIB, adică noi vom plăti 3-4 miliarde de euro pe an numai dobânda la împrumuturile luate de Guvernul Cîțu și Guvernul Orban. Și FMI vine și zice: ”ce program ai de reducere a cheltuielilor?” Guvernul va avea șansa să dea vina pe FMI. Că e un pic ridicol să mai dai vina pe PSD... PNL a intrat în al doilea an de guvernare, nu mai poate da vina pe PSD că se face de rușine. Și atunci vor da vina pe FMI. E bine că vine FMI, mai departe trebuie să înțelegem foarte clar că nu putem cheltui mai mulți bani decât avem. Bugetarii trebuie să înțeleagă și ei acest lucru: mai mult decât produce economia privată nu se poate cheltui”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

De ce vine FMI în România

Surse DC News din Ministerul Finanțelor spun că FMI vine în misiune periodică pe toată economia, nu este o ocazie specială, nu are vreun scop anume. Așa fac experții FMI o dată pe an, în toate țările membre FMI, conform Articolului IV din Tratatul de aderare la FMI.

O echipă a Fondului Monetar Internaţional, condusă de şeful misiunii FMI pentru România, Jan Kees Martijn, va vizita în mod virtual Bucureştiul, în perioada 10 - 28 mai, pentru analiza anuală a economiei româneşti, cunoscută sub denumirea de Consultare pe Articolul IV, a anunţat vineri reprezentantul regional al FMI pentru Europa Centrală şi de Est, Nadeem Ilahi.



"Echipa FMI va discuta cu autorităţile române despre politicile şi evoluţiile economice. Vor fi realizate întâlniri virtuale cu oficiali de la Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a României, alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi din mediul de afaceri şi ONG-uri", se arată într-un comunicat al instituţiei financiare.



La finalul vizitei virtuale, misiunea va prezenta concluziile vizitei.

Cine este Jan Kees Martijn





Jan Kees Martijn este cetăţean olandez şi în prezent este şef de misiune pentru România şi Serbia, şef al diviziei sud-est a departamentului european şi până de curând a fost şeful misiunii pentru Albania. Înainte de a se alătura FMI, Jan Kees Martijn a fost profesor de economie internaţională la Universitatea din Amsterdam şi deţine un doctorat în economie.



În prezent, România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, însă instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.