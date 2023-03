Florin Roman sare în sprijinul lui Rareș Bogdan: Cine nu respectă Diaspora, nu are ce căuta cocoțat într-un scaun ministerial la externe

Într-o postare pe Facebook, deputatul liberal Florin Roman a sărit în apărarea colegului său de partid, europarlamentarul Rareș Bogdan, în disputa pe care acesta o are cu Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe.

„Dincolo de replicile spumoase și uneori exagerate, tipic unui jurnalist incisiv, pentru ca meseria îți rămâne in sânge, Rareș Bogdan are tot dreptul sa se revolte pentru drepturile românilor din Diaspora. L-am însoțit in unele deplasări de când e președinte PNL Diaspora și știu că strigătul lui e strigătul românilor din Diaspora. Și mai știu ca e un patriot autentic!

Cunosc bine diaspora românească întrucât in ultimii 5 ani am fost prezent in multe comunități de romani ce trăiesc in afara granițelor. Ce vor acești oameni? Lucruri de bun simt: respect, sa nu mai fie umiliți la cozi la ambasade și consulate pentru acte, sa nu fie batjocoriți când vor sa voteze, consulate la distante de bun simt, de locurile in care trăiesc. Nu e posibil sa interzici dreptul constituțional de a circula liber, de exemplu, ca nu are cine sa preia acte la consulate și sa le plimbi in România și înapoi. Sa aștepți până la sfântul…așteaptă.

De la venirea lui Rareș e clar ca vocea diasporei a început sa fie auzită în interiorul PNL. A vorbit mult in interior, a obținut înființarea de noi consulate, nu pentru el și neamurile lui, ci pentru români. Dar s-a lovit de inerția unui ministru de Externe, care însă nu este și al milioanelor de români din Diaspora.

Sigur că vom discuta in interiorul partidului și împreună vom lua cele mai bune decizii. Un lucru este însă clar: cine nu respectă românii din Diaspora, nu are ce căuta cocoțat într-un scaun ministerial la externe. Indiferent cât de arogant este. Au mai fost și alții…“, a scris Florin Roman pe Facebook.

Ieri, Bogdan Aurescu a răspuns acuzațiilor lui Rareș Bogdan, care a ieri, la o emisiune, că l-ar da afară din Guvern.

„Nu mă interesează părerile lui Rareș Bogdan - vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene (...)“, a declarat, printre altele, Bogdan Aurescu.

Ulterior, Rareș Bogdan a precizat că „ajutorul dat Ucrainei trebuie să continue fără echivoc, pe toate planurile! La această oră, ucrainenii lupta să-și recupereze țara, dar și pentru a apăra UE!“

„Nu vă lăsați manipulați de agenții dezinformării putiniste!“, a mai spus europarlamentarul liberal.

