Florin Roman, replici la adresa lui Kelemen Hunor, Ludovic Orban și Cătălin Drulă

'PNL nu a rămas niciodată dator celor care au ponegrit PNL şi voi începe printr-un proverb românesc, sper că îl înţelege şi domnul Hunor. Acel proverb spune, domnule preşedinte, că atunci când vulpea nu ajunge la struguri, spune că sunt acri. Vă înţeleg durerea, e greu în opoziţie după ce v-aţi învăţat atâţia ani la putere. Cred că aţi guvernat cel mai mult în România şi în opoziţie e mai greu. Vă înţeleg, dar nu vă pot înţelege ipocrizia', a spus Roman.

El i-a dat un răspuns şi fostului premier Ludovic Orban, deşi nu a dorit să-i pomenească numele.

'Vă stă bine ca florăreasă, stimate domn! (...) Florile sunt frumoase. Vă aştept după plen, o să vă cumpăr câteva pentru că florile sunt frumoase. Trandafirii erau frumoşi şi când vă milogeaţi la domnul Ciolacu şi la PSD să vă pună prim-ministru - şi nu o dată de două ori, amintiţi-vă! Pentru noi veţi rămâne în istoria PNL o florăreasă, un trădător şi un dezertor', a mai spus Roman, făcând aluzie la faptul că parlamentarii partidului Forţa Dreptei au împărţit în plen trandafiri roşii celor de la PNL.

Deputatul PNL a avut o replică şi pentru preşedintele USR, Cătălin Drulă.

'Vorbeaţi de România reală. Păi, ca să fie România reală, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea unei guvernări. Or, dumneavoastră, când României i-a fost greu, aţi fugit ca laşii de la guvernare, ba mai mult, aţi şi aplaudat, aţi trădat şi guvernarea, aţi trădat şi pe românii care v-au votat şi care aveau încredere în dumneavoastră. (...) Eu nu cred că România reală înseamnă să ataci biserica, sfânta biserică pentru noi, pentru voi nu ştiu ce înseamnă, pentru că voi sunteţi oameni fără Dumnezeu, fără credinţă, care ne spuneţi că familia nu este cea pe care o cunoaştem noi, ci că ar trebui să fie altfel. Mai am să vă spun câteva cuvinte pentru cei care vorbiţi de acest guvern. Zero kilometri de autostradă, domnul fost ministru, zero absorbţie de fonduri europene, domnule Ghinea, mufat la banii noştri prin USR. Astea sunt realizările dumneavoastră. Aţi avut tupeu să puneţi ministru la Justiţie un om care s-a declarat a fi persoană bolnavă, lăsând o persoană cu handicap fără dreptul de a avea acoperiş deasupra capului. Voi vorbiţi de morală? Voi sunteţi şi ipocriţi, şi imorali', a afirmat Roman.

El a făcut referire şi la programul de guvernare al Cabinetului Ciolacu.

'Noi, liberalii, am intrat în acest guvern pentru că avem un program de guvernare construit pe un buget care înseamnă cota unică, pentru că nu avem noi impozite şi taxe, pentru că noi am făcut programul 'Anghel Saligny', ceea ce înseamnă modernizarea satului românesc, modernizarea României, zece mii de kilometri de drum judeţean pe care voi nu o să puteţi să-l faceţi niciodată, care înseamnă creşterea racordării populaţiei la apă şi canal - 70%, care înseamnă cu 20% distribuţie de gaze naturale mai mult. Asta este diferenţa între noi şi voi: fapte - noi, poveşti - voi!', a încheiat deputatul liberal, potrivit Agerpres.

