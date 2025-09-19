€ 5.0695
Data publicării: 09:17 19 Sep 2025

Florin Marin a încetat din viaţă la vârsta de 72 de ani 

Autor: Crişan Andreescu
denii_32197000 Foto: Freepik
 

Fostul jucător şi antrenor Florin Marin a încetat din viaţă, joi, la vârsta de 72 de ani, au anunţat Federaţia Română de Fotbal şi mai multe cluburi la care a activat.

''Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă'', se arată în comunicatul FRF. Vestea tristă a fost anunțată de Marcel Răducanu, fostul lui coechipier.

Născut la data de 19 mai 1953 în Bucureşti, a jucat ca fundaş central, evoluând pentru echipe precum Rapid Bucureşti, Steaua Bucureşti, FC Argeş, Gloria Buzău şi Inter Sibiu. În primul eşalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naţionalei U21.

Florin Marin a jucat 174 de partide la Steaua Bucureşti, pentru care a evoluat din 1976 şi până în 1984, marcând trei goluri. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României.

A fost de asemenea, fost antrenor principal la echipa naţională Under-21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

De asemenea, a antrenat echipe precum Rapid Bucureşti, Farul Constanţa, Ceahlăul Piatra Neamţ, FC Naţional, Rocar Bucureşti, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti, Astra Ploieşti, Petrolul Ploieşti, Jiul Petroşani, Dacia Mioveni, Astra Giurgiu, Oţelul Galaţi, ACS Poli Timişoara, FC Voluntari. 

