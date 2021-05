Florin Cîţu, întâlnire cu reprezentanţii băncilor din România

Iată programul de marți, 18 mai 2021, al premierului Florin Cîţu:





Ora 15.00 ​Participare la ședința de lucru cu președintele Klaus Iohannis pe tema campaniei de vaccinare împotriva COVID-19

La ședință vor participa și Viceprim-ministrul Dan Barna, Viceprim-ministrul Hunor Kelemen, ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novák, președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță, și secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu

- Palatul Cotroceni



Ora 17.00​ Întâlnire cu reprezentanți ai sectorului bancar din România

- Oportunități imagini fotograf oficial

- Palatul Victoria

Florin Cîţu a anunţat că România are "cea mai rapidă revenire economică din istorie"

"Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie, ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv. Acum pregătim toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă.

În următorii ani, eu mă aștept la o creștere economică care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze TOȚI romanii", transmite premierul Florin Cîţu printr-un mesaj publicat pe Facebook.