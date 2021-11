Florentina Furtunescu (INSP): Riscul de a muri de COVID, de peste 20 de ori mai mare în cazul celor nevaccinaţi

'La sfârşitul lunii octombrie erau vaccinate împotriva COVID cam 7 milioane de persoane adulte. Asta înseamnă că erau nevaccinate ceva mai mult de 9 milioane de persoane adulte. Asta înseamnă că balanţa vaccinaţi - nevaccinaţi începe să se apropie de un echilibru.'

'În acest context, decesele la persoanele vaccinate au fost 1.264, iar decesele de COVID la persoanele nevaccinate au fost de 46.487. Cu alte cuvinte, asta înseamnă că riscul fiecăruia dintre noi de a muri de COVID, dacă este nevaccinat, este de peste 20 ori mai mare decât dacă este vaccinat', a spus Florentina Furtunescu la o conferinţă de presă privind evoluţia pandemiei, potrivit Agerpres.

Ea a subliniat importanţa imunizării împotriva COVID-19, menţionând că inclusiv datele înregistrate în România arată că vaccinul protejează de formele severe de boală şi deces.

Arafat: E o descreştere clară a cazurilor de COVID în ultima săptămână, dar există o problemă

Este o descreştere clară a cazurilor de COVID în ultima săptămână, a zis Arafat.

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că în ultima săptămână a avut loc o descreştere clară a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, însă la terapie intensivă această descreştere nu este atât de evidentă.

'În ultima săptămână, în 5 noiembrie, am avut 8.268 de cazuri, astăzi avem 4.844 de cazuri, deci cert este o descreştere clară a cazurilor pozitivate în ultima săptămână. La polul pacienţilor de terapie intensivă, în 5 noiembrie am avut 1.877, acum avem 1.733 - descreşterea nu este atât de evidentă ca şi descreşterea cazurilor în general. Noi am zis că terapia intensivă în continuare va avea impactul mai prelungit şi încă va avea o perioadă de latenţă de cel puţin 2-3 săptămâni până vom vedea şi acolo o descreştere semnificativă', a spus Raed Arafat la o conferinţă de presă.

Problema este la terapie intensivă, a subliniat Raed Arafat

El a subliniat că sunt în continuare multe decese, chiar dacă se înregistrează o scădere, dar cu cât sunt mai mulţi pacienţi ajung la terapie intensivă, cu atât numărul deceselor va rămâne semnificativ.

'Încă sunt pacienţi care ajung în terapie intensivă în continuare, inclusiv dintre cei 4.800 de pacienţi de astăzi, o parte, din păcate, vor ajunge la terapie intensivă. Plus, trebuie luat în considerare că pacienţii din terapie intensivă stau totuşi uneori săptămâni ocupând paturile de acolo şi din cauza asta este greu să se găsească o capacitate de absorbţie suplimentară', a arătat Arafat. Vezi continuarea aici!