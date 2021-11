Arafat: E o descreştere clară a cazurilor de COVID în ultima săptămână, dar există o problemă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri că în ultima săptămână a avut loc o descreştere clară a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2, însă la terapie intensivă această descreştere nu este atât de evidentă.

'În ultima săptămână, în 5 noiembrie, am avut 8.268 de cazuri, astăzi avem 4.844 de cazuri, deci cert este o descreştere clară a cazurilor pozitivate în ultima săptămână. La polul pacienţilor de terapie intensivă, în 5 noiembrie am avut 1.877, acum avem 1.733 - descreşterea nu este atât de evidentă ca şi descreşterea cazurilor în general. Noi am zis că terapia intensivă în continuare va avea impactul mai prelungit şi încă va avea o perioadă de latenţă de cel puţin 2-3 săptămâni până vom vedea şi acolo o descreştere semnificativă', a spus Raed Arafat la o conferinţă de presă.

Problema este la terapie intensivă, a subliniat Raed Arafat

El a subliniat că sunt în continuare multe decese, chiar dacă se înregistrează o scădere, dar cu cât sunt mai mulţi pacienţi ajung la terapie intensivă, cu atât numărul deceselor va rămâne semnificativ.

'Încă sunt pacienţi care ajung în terapie intensivă în continuare, inclusiv dintre cei 4.800 de pacienţi de astăzi, o parte, din păcate, vor ajunge la terapie intensivă. Plus, trebuie luat în considerare că pacienţii din terapie intensivă stau totuşi uneori săptămâni ocupând paturile de acolo şi din cauza asta este greu să se găsească o capacitate de absorbţie suplimentară', a arătat Arafat.

90,2% dintre decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate între 1 şi 7 noiembrie

Şeful DSU a adăugat că din raportul Institutului Naţional de Sănătate Publică rezultă că, între 1 şi 7 noiembrie, 90,2% dintre decesele înregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar în aceeaşi perioadă, 69,7% din cazurile confirmate au fost înregistrate la persoane nevaccinate.

'De la începutul pandemiei până în prezent, 85,8% din totalul deceselor au fost la persoane peste 60 de ani', a mai declarat Raed Arafat.

Arafat: Putem spune că acum avem şi locuri libere la terapie intensivă

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat vineri că situaţia privind pandemia de COVID-19 este mai bună decât în urmă cu o săptămână şi că există locuri la terapie intensivă.

'La acest moment, situaţia e ceva mai bine decât prezentarea de săptămâna trecută, cel puţin acum putem spune că există şi un număr de locuri libere de terapie intensivă în ţară, motiv pentru care transferuri în alte ţări acum începem să vedem dacă mai este necesar, dar urmărim cu atenţie situaţia asta şi, dacă va fi necesar, vom realiza şi alte transferuri', a spus Arafat în cadrul unei conferinţe de presă.

El a subliniat că impactul pandemiei asupra persoanelor vaccinate este unul redus, în timp ce persoanele nevaccinate sunt cele mai expuse.

'Aş vrea să parafrazez ce a zis unul dintre responsabilii cu sistemul sanitar din Germania, că la acest moment începe să se transforme în pandemia nevaccinaţilor, având în vedere că impactul pe persoanele vaccinate este mic, cu excepţia unui moment pe care nimeni nu vrea să-l vadă, şi anume să apară o variantă care să nu mai răspundă la vaccinurile care au fost administrate', a arătat Arafat. Şeful DSU adăugat că, din punctul său de vedere, un val 5 al pandemiei este posibil şi cu cât va fi o rată de vaccinare mai mică, cu atât poate să aibă un impact similar cu cel prin care tocmai a trecut ţara noastră.