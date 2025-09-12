Data publicării:

Flamingo roz și secretul longevității: păsările migratoare se mențin tinere mult mai mult timp

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
foto: Pixabay
foto: Pixabay

Un program de cercetare derulat pe parcursul a peste patru decenii în Camargue, Franța, dezvăluie că strategiile de migrație influențează ritmul îmbătrânirii la flamingo roz.

Păsările flamingo roz care migrează trăiesc mai mult și îmbătrânesc mai lent decât cele care aleg să rămână sedentare, potrivit unui studiu realizat de Tour du Valat, institut de cercetare dedicat conservării zonelor umede mediteraneene, cu sediul în sud-estul Franței. Rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), relatează AFP.

Cercetarea s-a bazat pe un program de inelare unic în lume, în care zeci de mii de flamingo au fost monitorizați timp de 44 de ani. Analiza a vizat peste 27.000 de indivizi, evaluând atât reproducerea – proces ce durează toată viața păsărilor – cât și mortalitatea.

Flamingo roz fac parte din speciile cu migrație parțială: o parte dintre adulți migrează în fiecare iarnă, iar alții rămân în același loc. Potrivit cercetătorilor, păsările rezidente, „bine instalate în lagunele mediteraneene”, se descurcă mai bine la începutul vieții, asumându-și mai puține riscuri. Însă, în jurul vârstei de 20 de ani, ele încep să îmbătrânească cu 40% mai repede decât cele migratoare.


Schimbările climatice și comportamentul flamingo

Explicația ține de strategiile reproductive: flamingo sedentari se reproduc mai devreme și mai des, iar acest „cost biologic” este mai mare decât efortul depus de cei care migrează. În schimb, păsările migratoare, deși consumă energie suplimentară pentru deplasare, au o longevitate mai mare și un proces de îmbătrânire mai lent.

Cercetătorii subliniază că obiceiurile de migrare ale flamingo-urilor din Camargue s-au modificat începând cu anii ’60. Din ce în ce mai multe păsări aleg să rămână aproape de locurile de reproducere, fenomen explicat atât prin încălzirea globală – iernile sunt mai blânde, reducând mortalitatea – cât și prin atractivitatea coloniilor de reproducere.

„Acumulăm dovezi care arată că, în cadrul aceleiași specii, indivizii nu îmbătrânesc în același ritm din cauza variațiilor genetice, comportamentale și de mediu”, a declarat Hugo Cayuela, cercetător la Universitatea Oxford și coautor al studiului.

Jocelyn Champagnon, director de cercetare la Tour du Valat și coautor al studiului, a subliniat că modelul utilizat pentru flamingo ar putea fi aplicat și altor specii, oferind perspective noi în înțelegerea proceselor biologice legate de îmbătrânire.

