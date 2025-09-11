Data publicării:

Flagrant DNA. A fost prins în timp ce primea 60.000 de euro. Ceruse 180.000 de euro/ Ce a promis în schimb

Autor: Roxana Neagu | Categorie: Stiri
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Procurorii DNA au prins în flagrant o persoană care primea 60.000 de euro pentru a-și manifesta influența asupra unei decizii de la Tribunalul București. 

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 11 septembrie 2025, față de inculpatul M.M.C., persoană fizică fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În zilele de 29 august 2025 și 04 septembrie 2025, inculpatul M.M.C. ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 180.000 de euro, promițând în schimbul sumei respective că își va exercita presupusa influență asupra judecătorilor din cadrul Tribunalului București, pentru a-i determina pe aceștia să pronunțe o soluție de restituire a cauzei la procuror, în cadrul procedurii de cameră preliminară, privind un dosar penal în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European - EPPO. 

În ziua de 10 septembrie 2025, în timp ce se aflau într-un complex turistic din Delta Dunării, inculpatul M.M.C. ar fi primit de la martorul respectiv, prin intermediul unei alte persoane (suspect în cauză), suma de 60.000 de euro, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Inculpatului i s-a adus la cunoștință calitatea procesuală, în conformitate cu prevederile 309 Cod de procedură penală. Inculpatul va fi prezentat cu propunere de arestare preventivă Curții de Apel București.

În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019” anunță DNA. 

11 sep 2025, 15:56
