Fiul dictatorului libian Muammar al-Gaddafi va candida la președinția Libiei / VIDEO

Saif al-Islam Gaddafi, fiul fostului lider al Libiei Muammar Gaddafi, s-a înregistrat în cursa prezidențială pentru alegerile din decembrie din țară, a declarat un oficial al comisiei electorale.

„Saif al-Islam al-Gaddafi și-a înaintat candidatura pentru alegerile prezidențiale biroului Înaltei Comisiei Electorale Naționale din orașul Sebha”, se precizează într-o declarație a comisiei.

Gaddafi este una dintre cele mai proeminente figuri care se așteaptă să candideze la președinție, având contracandidați pe comandantul Khalifa Haftar, pe prim-ministrul Abdul Hamid Dbeibah și pe președintele parlamentului Aguila Saleh.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare îl înfățișează pe Gaddafi purtând ochelari, un halat și turban tradițional, semnând documente la centrul de înregistrare din orașul Sebha, duminică.

