Fitch reconfirmã ratingul suveran al României

Agenția internațională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, la 15 august 2025, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/F3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valutã, menținând însă perspectiva negativă.

„Decizia reconfirmãrii ratingului suveran este susținutã, în opinia agenției, de statutul de membru al Uniunii Europene și de intrãrile de capital de la Uniunea Europeanã care susțin convergența realã a veniturilor și finanțarea externã, precum și de evoluția pozitivã a PIB-ului pe cap de locuitor și a indicatorilor de guvernanțã, care se situeazã la niveluri superioare fațã de țãrile din aceeași categorie de rating (“BBB”).



Perspectiva negativã reflectã, în opinia agenției, deteriorarea semnificativã a finanțelor publice ale României, evidențiatã de un deficit fiscal mare și de o creștere rapidã a raportului datorie publicã ca procent din PIB.



Punctele forte care au condus la menținerea ratingului și a perspectivei sunt echilibrate în raport cu deficitele mari și persistente ale bugetului de stat și ale contului curent, creșterea rapidã a datoriei publice, polarizarea politicã și o poziție destul de ridicatã a datoriei externe”, a transmis Ministerul Finanțelor.



Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat: “Decizia Fitch, într-un context fiscal și bugetar sensibil, reconfirmã încrederea în mãsurile și planurile Guvernului României – atât pentru respectarea angajamentelor de consolidare fiscalã fațã de partenerii externi, cât și pentru asigurarea sustenabilitãții finanțelor publice.”



Prognozele Fitch reliefeazã o creștere economicã estimatã la 0,7% în 2025 (similarã cu 2024) și un ritm de creștere de aproximativ 1,2% în 2026 și 2027, susținut de fondurile UE și de redresarea economiei zonei euro.



În ceea ce privește evoluția datoriei publice, Fitch prognozeazã cã aceasta va ajunge de la 55% din PIB la finalul lui 2024, la 63,4% din PIB în 2027 și cã este posibil sã ajungã la 70% pânã în 2029.



Între factorii care ar putea îmbunãtãți ratingul sau perspectiva, Fitch evidențiazã:



- consolidarea fiscalã constantã și reducerea susținutã a deficitului bugetar;



- scãderea datoriei publice ca procent din PIB;



- îmbunãtãțirea poziției contului curent prin reducerea datoriei externe și diminuarea riscurilor de finanțare externã.



Pe de altã parte, factorii care ar putea înrãutãți ratingul României sunt lipsa unei consolidãri fiscale suficiente pe termen mediu, o creștere semnificativã a raportului datorie publicã/PIB și afectarea credibilitãții politicilor publice, a stabilitãții macroeconomice și a lichiditãții externe din cauza deficitelor gemene excesive.



Menținerea calificativului investment grade este crucialã pentru România, în condițiile presiunilor fiscale și bugetare ridicate. Acest rating influențeazã direct costurile de finanțare pe piețele interne și internaționale, precum și interesul investitorilor pentru achiziționarea titlurilor de stat românești.







