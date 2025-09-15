Fitch a retrogradat Franța la cel mai scăzut scor de credit din istorie

Retrogradarea ratingului de credit al Franței de către Fitch a pus o umbră asupra noului prim-ministru Sebastien Lecornu, pe măsură ce acesta începe negocierile pentru elaborarea bugetului, în timp ce sindicatele planifică greve ca protest împotriva reducerilor de cheltuieli, iar angajatorii se opun amenințării creșterii impozitelor.

Invocând instabilitatea politică și creșterea datoriei, Fitch a redus ratingul Franței de la AA- la A+, acordând astfel țării cel mai scăzut scor de credit din istorie, la doar câteva zile după ce președintele Emmanuel Macron l-a numit pe Lecornu al cincilea prim-ministru al său în doi ani, scrie Reuters.

Analiștii au declarat că retrogradarea a fost deja anticipată de piețe, care au rămas în mare parte stabile luni. Prima de risc atent urmărită pe care Franța o plătește pentru datoria germană a rămas constantă, puțin sub 80 de puncte de bază DE10FR10=RR, în timp ce acțiunile franceze .FCHI au crescut, iar euro a rămas aproape neschimbat EUR=.

Dar momentul nu putea fi mai prost. Retrogradarea Fitch declanșează startul sprintului complex al guvernului pentru a prezenta parlamentului un prim proiect de buget pentru 2026 până pe 7 octombrie, cu o posibilă prelungire până pe 13 octombrie.

Dificultăți pentru noul premier al Franței

Lecornu se confruntă cu o sarcină aproape imposibilă: să implementeze reducerile cerute de investitorii care devin tot mai nerăbdători față de cheltuielile Franței, în timp ce trebuie să câștige sprijinul a trei blocuri parlamentare ideologic diferite, cu viziuni diferite asupra modului de reducere a bugetului.

El se confruntă, de asemenea, cu presiuni din partea străzii. Sindicatele au chemat la greve la nivel național joi, pentru a protesta împotriva planurilor lui Lecornu de reducere a deficitului bugetar, cel mai mare din zona euro, de 5,4% din PIB în acest an.

Sâmbătă, în primele sale interviuri de la preluarea funcției, Lecornu a declarat că va renunța la planurile nepopulare ale predecesorului său de a elimina două zile libere legale și că este deschis să discute despre creșterea impozitelor pentru cei bogați.

Socialiștii cer un impozit pe avere pentru cei ultra-bogați ca condiție pentru a nu vota împotriva guvernului său. Șeful federației angajatorilor MEDEF, Patrick Martin, a declarat sâmbătă că aceștia se vor mobiliza în masă împotriva unui astfel de proiect.

O majorare semnificativă a impozitelor ar putea, de asemenea, să îndepărteze Partidul Republican conservator, al cărui lider, ministrul de interne în exercițiu Bruno Retailleau, a afirmat că cererile socialiștilor „nu vor face decât să înrăutățească lucrurile” într-o Franță deja supraimpozitată.

Odată cu creșterea costurilor de împrumut ale Franței, bugetul ar trebui să pună finanțele publice pe o „traiectorie sănătoasă”, a declarat Lecornu.

„Viitorul buget poate să nu reflecte pe deplin convingerile mele... De fapt, asta este aproape sigur!” a adăugat el, îndemnând la discuții „sincere” cu socialiștii, verzii și comuniștii.

Lecornu a oferit puține indicații privind prioritățile sale bugetare, spunând doar că dorește să ofere autorităților locale mai multă putere și să reducă straturile de birocrație.

„Rămânem negativi față de Franța, deoarece nu vedem cum noul guvern Lecornu ar putea implementa credibil reforme fiscale”, a declarat Mohit Kumar, economist la Jefferies.

Kumar a spus că principala sa îngrijorare sunt revizuirile viitoare ale ratingului de către Moody's și S&P, pe 24 octombrie și 28 noiembrie.

„Dacă incertitudinea politică persistă, există riscul cel puțin a încă unei retrogradări”, a spus Kumar, menționând că o a doua retrogradare, după cea a Fitch, ar putea duce la vânzări forțate de datorie franceză.

Între timp, Marine Le Pen a reînnoit presiunea asupra lui Macron pentru a convoca noi alegeri parlamentare, o idee pe care acesta a respins-o până acum. Liderul partidului, Jordan Bardella, a declarat că Lecornu trebuie să arate o ruptură clară față de politicile anterioare sau se va confrunta cu un vot împotriva guvernului său.

