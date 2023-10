Firmele care și-au suspendat activitatea în 2023, creștere majoră

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele opt luni din 2023 a fost de 10.139, în creştere cu 5,64% comparativ cu perioada similară din 2022, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).



Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 1.231 (număr în creştere cu 21,4% faţă de ianuarie-august 2022), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 690 firme suspendate (în creştere cu 50%), Braşov - 481 (plus 23,02%), Iaşi - 434 (-1,59%) şi Timiş - 371 (plus 13,11%).



La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Tulcea - 67 (în scădere cu 18,29% faţă de primele opt luni din 2022), Giurgiu - 67 (minus 20,24%), Ialomiţa - 69 (plus 15%) şi Covasna - 70 (minus 15,66%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 2.447 (-10,20%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 991 suspendări (+14,57%) şi informaţii şi comunicaţii - 964 suspendări (+50,39%).

Măsurile fiscale din 2023

Ultimele măsuri fiscale anunțate de coaliția de guvernare a stârnit mari îngrijorări în rândul companiilor, iar opoziția a reacționat.

Guvernul, prin măsurile fiscale propuse, transmite un semnal greşit către mediul de afaceri şi efectele acestor vor fi dezastruoase pentru economia românească, avertizează deputatul USR Cristina Prună.



"Problema este că se transmite un semnal foarte greşit mediului de afaceri, către potenţialii investitori. Gândiţi-vă că legile şi Codul fiscal s-au modificat de mai multe ori într-un an. Am avut în august anul trecut O.U.G. 16, care a venit şi a introdus o serie de taxe, inclusiv creşterea taxelor de muncă. Munca part-time e impozitată la nivel full-time, adică munceşti două ore, plăteşti pe opt ore. Apoi, de la 1 ianuarie anul acesta, au intrat o serie de alte taxe, inclusiv pe IMM-uri, pe PFA-uri şi vine Guvernul, la opt luni de zile, şi introduce alte taxe. Deci trei creşteri de taxe într-un an şi un pic. În ce ţară aţi mai văzut să crească taxele o dată la şase luni, să crească taxele de aproape trei ori într-un an? Vă spun că orice ţară europeană care îşi doreşte să crească economia, să atragă noi investiţii nu face lucrul acesta", a spus Prună.

