FineStore Virtuții: un concept inovator de magazin dedicat băuturilor fine, cu prețuri accesibile

Ai auzit? S-a deschis un nou magazin FineStore în București, unde te vei simți ca acasă dacă îți plac băuturile fine!

Trebuie să vezi cu ochii tăi noul FineStore Virtuții, un spațiu care chiar te va surprinde.

Oferte cum n-ai mai văzut în București

Aproape 3.000 de băuturi premium te așteaptă în magazinul de peste 300 de metri pătrați. Fiecare produs are o poveste, iar experiența de care te vei bucura bate orice altă sesiune de shopping la care ai fost până acum.

Merită să ne treci pragul, în Șoseaua Virtuții nr. 56E, Sector 6, chiar dacă nu locuiești în zonă! Vin de cea mai bună calitate de la producători de tradiție din România, Italia, Franța și alte colțuri ale lumii, whisky de colecție, precum Macallan, Chivas Regal și Glenfiddich, rom Don Papa, Bumbu sau Bacardi, gin, tequila, șampanie Moet sau Dom Perignon, dar și branduri îndrăgite, precum Campari, Aperol, Captain Morgan sau Sheridans - rafturile sunt pline cu băuturi alese care așteaptă să le descoperi și să le iei acasă. Totul la aceleași prețuri imbatabile ca pe site-ul FineStore, unde te-ai obișnuit deja cu oferte de nerefuzat.

Shopping-ul capătă o nouă dimensiune la FineStore Virtuții

Spațiul de aproape trei ori mai mare decât cel cu care te-ai obișnuit în Băneasa este gândit pentru ca tu să nu mergi doar la cumpărături, ci să ai parte de o experiență cu adevărat deosebită, într-o atmosferă unică.

Te poți plimba în voie printre rafturile pline de băuturi fine, de calitate recunoscută, dar și de produse în ediție limitată, perfecte pentru a-ți răsfăța simțurile, pentru a-i impresiona pe cei care îți trec pragul sau chiar pentru a fi oferite în dar unor oameni care merită tot ce e mai bun!

Detaliile fac diferența, iar FineStore știe bine acest lucru!

La FineStore Virtuții poți să intri cu gândul la băutura ta preferată, dar să pleci acasă și cu două, trei sticle în plus, pentru că aici ai posibilitatea să deguști aproape toate produsele din portofoliu și să descoperi arome noi, despre care habar nu aveai, poate, că există. Cei din echipa FineStore sunt mereu gata să îți vină în ajutor cu sfaturi prețioase și recomandări personalizate, potrivite nevoilor de moment și bugetului de care dispui.

Ești pe fugă și nu ai avut timp să cumperi nimic pentru o petrecere sau cauți un cadou last-minute? Nicio grijă! Poți să treci pe la FineStore Virtuții în fiecare zi, între 10:00 și 22:00, fie că vii cu mașina (avem și parcare doar pentru clienți), fie cu transportul în comun (cea mai apropiată stație de metrou e la 10 minute de mers pe jos). Sigur vei găsi băuturile potrivite pentru orice situație!

Hai să descoperi FineStore Virtuții, unde te așteaptă cea mai tare selecție de băuturi din București. Chiar merită să vezi cu ochii tăi ofertele și surprizele care apar la fiecare pas!

