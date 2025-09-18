Filmările Gărzii de Mediu devin probe în instanță. Diana Buzoianu: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape!

Guvernul a adoptat OUG pentru ca filmările Gărzii de Mediu să poată fi folosite ca probe în instanță.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în ședința de astăzi, o Ordonanță de Urgență (OUG) pentru modificarea și completarea OUG nr. 17/2005, stabilind măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, conform unui comunicat transmis de minister.

„Infractorii care ne otrăvesc aerul, apa, solul nu mai trebuie să scape printre degete autorităților! Astăzi a fost adoptată Ordonanța de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren. Românii pierd deja ani din viață din cauza unor șmecheri care se îmbogățesc, otrăvindu-ne pe noi toți. Schimbăm asta!”, a subliniat Diana-Anda Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

Minimum 400 de controale cu noile echipamente

Potrivit comunicatului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actul normativ reglementează utilizarea dotărilor și echipamentelor achiziționate de Garda Națională de Mediu în proiectul „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu termen de implementare 31 decembrie 2025. În cadrul acestui proiect se vor efectua minimum 400 de controale cu noile echipamente.

Acțiunile comisarilor și personalului Gărzii Naționale de Mediu în spații publice, precum și în spații private unde există activități cu posibil impact asupra mediului sau suspiciuni privind săvârșirea unor fapte care pot deteriora mediul, pot fi înregistrate cu mijloace foto-audio-video din dotare, fără consimțământul persoanelor vizate. Înregistrările constituie mijloace de probă, se arată în comunicat.

Dotarea comisariatelor județene cu echipamente digitale pentru monitorizarea și controlul gestionării deșeurilor, prevăzută în Jalonul 56 din PNRR, va crește gradul de trasabilitate al deșeurilor, vizibilitatea traseelor de transport și va contribui la reducerea cantităților de deșeuri transportate ilegal.

Conform comunicatului, au fost achiziționate:

1 sistem integrat TIC,

8 sisteme de scanare a camioanelor,

271 camere video de bord,

16 vehicule aeriene fără pilot,

8 vehicule utilitare echipate cu comunicații radio,

709 camere video purtate pe corp.

Detalii despre proiect

Proiectul face parte din Investiția I.3 „Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării”, Subinvestiția I3.a „Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu – Componenta 3: Managementul deșeurilor”.

Adoptarea OUG subliniază necesitatea urgentă de a crea un cadru legislativ coerent și armonizat cu cerințele OCDE, prin măsuri legislative de urgență pentru completarea legislației primare în domeniul deșeurilor și întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu, conform comunicatului ministerului.

