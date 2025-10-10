Fiica cea mică a lui Codin Maticiuc a împlinit 3 ani! Actorul, mesaj care a topit inimile fanilor: „Mi-era frică de un singur lucru…”

În casa lui Codin Maticiuc a fost sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. Mezina familiei, Ilinca, a împlinit trei ani, iar momentul nu a trecut neobservat de către tatăl ei. Departe de imaginea de „băiat rebel” care l-a consacrat, Codin a arătat o față sensibilă și profundă, vorbind deschis despre ce a simțit atunci când a devenit tată pentru a doua oară.

Actorul trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste discretă, dar stabilă, alături de Ana, femeia care i-a dăruit două fetițe adorabile, Smaranda și Ilinca. Cu ele, spune el, a învățat ce înseamnă iubirea adevărată.

Codin, confesiune neașteptată: „Mi-era teamă…”

Cu ocazia aniversării Ilincăi, Codin Maticiuc a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. În câteva rânduri, a reușit să transmită o avalanșă de emoții, vorbind cu sinceritate despre frica pe care o avea înainte să o cunoască pe cea mică.

„Azi e ziua Ilincăi. Când s-a născut acum trei ani, mă temeam că n-o să o pot iubi niciodată ca pe Smaranda. Azi, grija asta s-a dus. Sunt terminat după amândouă! La mulți ani, Ilinca!”, a scris actorul.

Postarea, simplă și sinceră, a fost imediat remarcată de fanii săi, care s-au grăbit să-i lase comentarii pline de căldură. Mulți au apreciat faptul că Maticiuc nu s-a ferit să vorbească despre o temere pe care mulți părinți o trăiesc, dar puțini o recunosc public.

Reacțiile fanilor: „Ești un tată minunat!”

Internauții au reacționat emoționați la cuvintele lui Codin. Comentariile s-au adunat cu zecile, iar aprecierile au curs în valuri. „La mulți ani, Ilinca, să fii fericită și iubită!”, „Ce frumos ai scris, m-ai făcut să plâng!”, „Ești un tată exemplar, bravo!”, i-au transmis urmăritorii.

Postarea a devenit rapid virală, fiind distribuită de mii de oameni care au rezonat cu sinceritatea mesajului. Mulți au remarcat cât de mult s-a schimbat Codin de când a devenit tată și cât de cald a devenit tonul său atunci când vorbește despre fiicele sale.

De la imaginea de „burlac rebel” la rolul vieții sale: cel de tată

Cunoscut în trecut pentru aparițiile sale mondene și glumele spumoase, Codin Maticiuc a dovedit, în ultimii ani, că familia i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Deși continuă să aibă proiecte de succes în film și televiziune, actorul preferă să-și petreacă cea mai mare parte a timpului liber alături de cele două fiice ale sale.

Mesajul postat cu ocazia aniversării Ilincăi a fost dovada clară că, pentru el, paternitatea este cel mai important rol din viață. Iar pentru fani, a fost o ocazie rară de a-l vedea pe Codin în ipostaza unui tată copleșit de iubire și recunoștință.

Chiar dacă nu a dezvăluit detalii despre petrecerea micuței, este clar că ziua Ilincăi a fost una memorabilă. Pentru Codin și Ana, momentul a însemnat nu doar o aniversare, ci și o reamintire a fericirii simple pe care o aduc copiii.