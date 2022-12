FIFA schimbă mingea pentru semifinalele CM 2022

Semifinalele şi finala Cupei Mondiale 2022 din Qatar se vor disputa cu o nouă minge, denumită Al Hilm (Visul, în limba arabă) şi decorată cu nuanţe de vişiniu care amintesc de drapelul Qatarului, a anunţat duminică FIFA, citată de AFP.



Al Hilm va înlocui astfel balonul Al Rihla (Călătorie), folosit de la debutul actualului turneu final.



"Al Hilm va fi mingea oficială de meci pentru semifinale, meciul pentru locul trei şi finala" programată în data de 18 decembrie, pe Lusail Stadium, a scris Federaţia internaţională de fotbal într-un comunicat.



Predominant albă, cu modele de culoare vişinie, Al Hilm ia locul predecesoarei sale Al Rihla, care avea dungi albastre şi roşii, evidenţiate cu auriu.



Noul balon, produs de compania Adidas, va fi echipat cu 'tehnologie semi-automatizată de semnalizare a ofsaid-ului" (SAOT), la fel ca şi Al Rihla. Este vorba de un senzor plasat în centrul mingii şi care transmite date de 500 de ori pe secundă, determinând când balonul este jucat mult mai precis decât ar putea să o facă ochiul uman.



FIFA a introdus utilizarea acestei tehnologii în timpul acestei Cupe Mondiale, fiind menită să accelereze şi să facă deciziile de arbitraj mai fiabile. SAOT trebuie să permită stabilirea în orice moment a poziţiei jucătorilor şi a mingii, facilitând detectarea ofsaid-urilor fără a înlocui însă decizia arbitrilor, scrie Agerpres.

Selecţionerul Franţei, Didier Deschamps a lăudat forţa colectivă a echipei sale, care s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale 2022 la capătul unui meci dificil cu Anglia, câştigat la limită de Les Bleus (scor 2-1), sâmbătă seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor.

'Anglia are o echipă foarte, foarte bună. A fost luptă intensă şi regret că le-am oferit un penalty, iar apoi încă unul. Sunt foarte mândru de echipa mea, am arătat unele lucruri foarte bune şi am dovedit că putem fi în continuare periculoşi. Există o forţă colectivă în echipa noastră care se degajă din start. Avem de asemenea multă calitate, o tărie mentală impresionantă şi experienţă, deşi avem mulţi jucători tineri', a declarat Deschamps.

Referindu-se adversara din semifinale, Marocul, prima echipă africană ajunsă într-o asemenea fază a Cupei Mondiale, selecţionerul francez a comentat:

'Puţini oameni se puteau aştepta ca Marocul să ajunsă până în semifinale. Dar, după tot ceea ce au făcut până acum nu mai este o surpriză. Ei merită să fie acolo. La fel ca şi noi, vor avea ocazia să joace pentru un loc în finală. Este meritul lor şi nimeni nu le poate lua acest merit'.

Deschamps a evitat să dea un răspuns direct în legătură cu viitorul său la cârma Les Bleus, după ce preşedintele Federaţiei franceză de fotbal, Noel Le Graet, a afirmat că selecţionerul 'are o mână pe prelungirea contractului' în cazul accederii în semifinalele CM 2022.

