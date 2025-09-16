Data publicării:

Fetiță de 5 ani, rănită de un lup în Neos Marmaras, din Sithonia

Autor: Alexandra Firescu
foto arhivă personală/ Neos Marmaras, la apus
foto arhivă personală/ Neos Marmaras, la apus

O turistă de doar 5 ani a fost rănită de un lup într-o stațiune celebră din peninsula Sithonia.

O fetiţă sârbă în vârstă de cinci ani, aflată în vacanţă într-o staţiune din nordul Greciei, a fost atacată şi rănită de un lup. Autorităţile încearcă în prezent să îl captureze, a anunţat marţi ONG-ul de mediu Callisto, informează AFP.

Întâmplarea a avut loc vineri, în Neos Marmaras, în peninsula turistică Halkidiki, a precizat Iason Bantios, purtător de cuvânt al acestei organizaţii pentru protecţia naturii, la postul public de televiziune ERT, conform Agerpres. 

Potrivit acestuia, "ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de `familiaritate` problematică cu oamenii, un lucru neobişnuit".

Fetiţa a fost muşcată şi zgâriată pe spate înainte ca lupul să fugă, speriat de mama copilului, a relatat agenţia greacă de presă ANA, care a precizat că fetiţa "nu a fost grav rănită".

Callisto a instalat camere video în zona unde a avut loc incidentul şi participă la căutarea animalului împreună cu autorităţile, a adăugat Iason Bantios.

"Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului şi dimineaţa devreme", a subliniat el.

Potrivit organizaţiei Callisto, nordul Greciei găzduieşte populaţii de lupi şi şacali care trăiesc în munţii din apropiere.

Lupi au fost reperaţi recent pe muntele Parnitha, de lângă Atena, precum şi în centrul Peloponezului, potrivit ONG-ului. Apariţia lor în apropierea capitalei îngrijorează autorităţile şi a stârnit o dezbatere privind o eventuală relocare, măsură descurajată însă de experţii de mediu.

foto pexels

de Roxana Neagu

foto DCNews

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu

de Val Vâlcu

