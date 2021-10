Fetele afgane continuă să învețe, în ciuda interdicțiilor impuse de talibani

Corespondentul de război Clarissa Ward a postat pe contul personal de Instagram povestea unei profesoare afgane care în ciuda interdicțiilor impuse de talibani continuă să predea fetelor care ajung la școală.

Merg la școală în ciuda ordinelor talibanilor

„Ea este Atifa Watanyar. Un atac terorist nu i-au oprit elevii din a veni la școală, dar talibanii au reușit. În săptămânile de când au ajuns la putere, grupul fundamentalist a impus fetelor ce au trecut de clasa a cincea să nu mai vină la școală (doar temporar s-ar spune). Ne-am întâlnit cu Sanam, în vârstă de 16 ani, care a supraviețuit bombardamentului de la școala ei și a fost suficient de curajoasă să se întoarcă după aceea pentru a îndeplini visele sale și ale prietenilor ei care au fost uciși. Acum, ea este blocată acasă.

În cele zece zile cât am fost în Afganistan, am fost impresionată de puterea și vitejia atâtor femei de aici. Am văzut zeci de luptători talibani care au oprit un proteste cu doar câteva femei cu focuri de mitralieră. Am întâlnit o femeie care își continuă activitatea de șofer de taxi, în ciuda riscurilor, pentru a-și putea hrăni familia. Și Sanam și Atifa care continuă să studieze și să predea, în ciuda fricii zdrobitoare.

Aceste femei nu sunt victime. În fiecare zi ele ridică o rezistență tăcută prin mici acte de mare curaj. Se agață de spațiul câștigat cu greu pe care l-au sculptat în viața publică. Și au nevoie de sprijinul și atenția lumii pentru a-l menține”, a scris Ward pe Instagram.

Bărbile, o altă problemă a politicii naționale afgane

Talibanii au interzis frizerilor din provincia afgană Helmand să radă sau să taie barba, spunând că acest lucru încalcă interpretarea lor a legii islamice, relatează BBC, scrie Mediafax.

Oricine va încălca regula va fi pedepsit, a declarat poliția religioasă talibană. Unii frizeri din capitala Kabul au declarat că au primit, de asemenea, ordine similare.

Instrucțiunile sugerează o revenire la regulile stricte din timpul mandatului trecut al grupului, în ciuda promisiunilor de guvernare mai blândă.