Data actualizării: 17:36 03 Noi 2025 | Data publicării: 17:29 03 Noi 2025

Festivalul Multiart pentru Deținuți Dana Cenușă aduce pe scena Teatrului Nottara povești de viață și libertate prin artă
Autor: Alexandra Curtache

festival
 

Festivalul Multiart pentru Deținuți Dana Cenușă aduce, la cea de-a XIV-a ediție, emoție și speranță pe scena Teatrului Nottara, prin spectacole interpretate de persoane private de libertate.

”E foarte simplu să trăieşti previzibil. Cu toţii avem prejudecăţi mai multe decât ne imaginăm, sau suntem dispuşi să acceptăm. Dacă nu-ţi pui problema cu adevărat, nu ştii[...] Aşteptăm să le schimbe altcineva. Eu trebuie să conving societatea că aceşti oameni există, că nu sunt pe Lună. Pentru ei, teatrul e o formă de libertate”.
Dana Cenușă
 
Administrația Națională a Penitenciarelor și Teatrul Nottara au deosebita plăcere de a vă invita, în zilele de 04 și 05 noiembrie 2025, începând cu ora 17:30, la serile de teatru organizate în cadrul Festivalului Multiart pentru Deţinuţi Dana Cenuşă - Descătuşare prin cultură. Ajuns la cea de-a XIV-a ediție, evenimentul reunește 67 de artişti şi trupe de actori-deţinuţi de la nivelul penitenciarelor Vaslui, Craiova-Pelendava, București-Rahova, Drobeta-Turnu Severin, Ploiești-Târgșorul Nou, Arad, București-Jilava. Ei vor prezenta șapte spectacole de teatru, fiecare aducând în fața publicului povești de viață, emoții autentice și o extraordinară dorință de exprimare.

Juriul festivalului este alcătuit din: Andreea Neagoe - comisar șef de poliție penitenciară, Sânziana Stoican - regizoare, Șerban Gomoi - actor, Monica Andronescu - critic de teatru și Silvia Dumitrache - jurnalistă și critic de teatru.

Festivalul va deschide porțile spectatorilor invitați, printr-un vernisaj – expoziție de  obiecte realizate cu creativitate de persoanele private de libertate – o mărturie a potențialului de frumos care există în fiecare om.

Evenimentul reprezintă o bună oportunitate de cunoaştere şi demonstrare a potențialului creativ al deţinuţilor, prin interpretarea rolurilor având chiar valenţe terapeutice, recunoscute, de altfel, în domeniul psihodramei. Festivalul se adresează, deopotrivă, persoanelor private de libertate și comunității, din dorinţa de a evidenția misiunea socială a instituției penitenciare și importanța reabilitării persoanelor care execută pedepse privative de libertate.

Găsiți aici programul evenimentului.

